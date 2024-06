Nouveau record : 9 des 10 villes les plus chaudes au monde sont algériennes

Imaginez un thermomètre qui frôle les 50°C (et parfois qui les dépasse), un soleil de plomb qui tape sans relâche et un air brûlant à vous couper le souffle. C’est la réalité vécue hier dans plusieurs régions de l’Algérie.

Fait caniculaire sans précédent, 09 wilayas algériennes se sont hissées au sommet du classement des villes les plus chaudes de la planète !

Selon le site spécialisé OGIMET, il s’agit de :

Ouargla (wilaya de Ouargla) : 50,1°C

Hassi-Messaoud (wilaya de Ouargla) : 49,7°C

(wilaya de Ouargla) : 49,7°C Adrar (wilaya d’Adrar) : 49,0°C

(wilaya d’Adrar) : 49,0°C Timimoun (wilayade Timimoun) : 49,0°C

(wilayade Timimoun) : 49,0°C Touggourt (wilaya de Touggourt) : 48,9°C

(wilaya de Touggourt) : 48,9°C In-Salah (wilaya d’In Salah) : 48,4°C

(wilaya d’In Salah) : 48,4°C Rhourd Nouss (wilaya de Ouargla) : 48,3°C

(wilaya de Ouargla) : 48,3°C Krechba (wilaya de Ghardaia) : 47,4°C

(wilaya de Ghardaia) : 47,4°C El Golea (wilaya d’El Meniaa) : 47,3°C

Si hier, les villes algériennes ont dominé le Top 10, ce n’est pas la première fois qu’elles s’illustrent de cette manière. Dès les premiers jours de l’été, les classements de ce type comptent régulièrement des villes du pays.

Avec ses 50,1°C, Ouargla se rapproche à moins de 6° du record mondial absolu, établi à Furnace Creek, dans la vallée de la Mort en Californie, le 10 juillet 1913, avec une température caniculaire de 56,7°C.

L’Algérie suffoque sous des chaleurs record : 10 villes dans le top 15 des endroits les plus chauds au monde (30/06/2024)

Aujourd’hui encore, la chaleur persiste, avec 10 villes algériennes parmi les plus chaudes du monde selon Eldorado Weather. Ouargla reste en tête avec 50,1°C, suivie de Hassi-Messaoud (49,7°C), Adrar (49°C), Timimoun (49°C) et Touggourt (48,9°C) :

Ouargla : 50.1°C

Hassi-Messaoud : 49.7°C

Adrar : 49°C

Timimoun : 49°C

Touggourt : 48.9°C

In-Salah : 48.4°C

Rhourd Nouss : 48.3°C

Ahwaz (Iran) : 47.4°C

Krechba : 47.4°C

El Golea : 47.3°C

Safi-Abad Dezful (Iran) : 47.3°C

Omidieh (Iran) : 47.1°C

Ghardaia : 47°C

Nokkundi (Pakistan) : 47°C

Kuwait Internationalairport (Kuwait) : 46.9°C

Si ces chaleurs extrêmes sont attendues dans le Sahara et le sud du pays, leur intensité et leur durée suscitent l’inquiétude.

On craint notamment des répercussions sur la santé des populations les plus vulnérables, des risques accrus d’incendies et une pression supplémentaire sur les ressources en eau.