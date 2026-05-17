Nouveau réchauffement entre Alger et Paris : Saïd Sayoud bientôt en visite officielle en France

Les relations franco-algériennes traversent une nouvelle phase de réchauffement. Alors que Gérald Darmanin est attendu ce lundi en Algérie, le ministre de l’Intérieur Saïd Sayoud sera prochainement en visite officielle à Paris, annonce son homologue français Laurent Nunez.

« Je vais accueillir mon homologue algérien ici dans quelques jours. C’est un signal très positif. Une coopération sécuritaire se réinstaure progressivement » estime le ministre français de l’Intérieur qui, rappelons, s’était rendu à Alger à la mi-février en réponse à l’invitation de Saïd Sayoud, après plusieurs mois de tensions entre les deux pays.

Cette visite a amorcé une détente des relations entre Alger et Paris. Autre rapprochement dans ce dossier, Gérald Darmanin qui est attendu ce lundi à Alger pour aborder le cas du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme.

Saïd Sayoud bientôt en visite officielle à Paris

Laurent Nunez explique dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, qu’il y a avec son homologue algérien « un travail d’échange d’informations à réengager sur les trafiquants de stupéfiants, et la collaboration se fait dans les deux sens ».

Par ailleurs, sur le rapport de force avec l’Algérie prôné par son prédécesseur Bruno Retailleau, Nunez répond : « Sur la partie sécuritaire et migratoire, nous sommes obligés de discuter avec l’Algérie (…) C’est un grand pays, qui a un certain savoir-faire en matière de renseignements et de sécurité. Avoir des échanges avec lui est nécessaire ».

Le ministre poursuit : « Avec plusieurs millions de personnes de part et d’autre de la Méditerranée qui sont concernées par la relation franco-algérienne et la vivent très directement (…) Quel est l’intérêt d’avoir un bras de fer dans ces conditions ? ». À ses yeux, « ceux qui ne cherchent qu’à braquer l’Algérie ne pensent pas aux intérêts de la France, mais à leurs intérêts électoraux ».

Christophe Gleizes, la nouvelle mission de Gérald Darmanin à Alger

Plusieurs magistrats français accompagneront Gérald Darmanin lors de cette visite. Le garde des Sceaux français a pour mission le délicat cas de Christophe Gleizes et de tenter « d’ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération judiciaire », notamment en ce qui concerne la criminalité organisée, le narcotrafic et le terrorisme.

Selon le ministre, « des affaires individuelles sensibles seront également discutées, en particulier le cas de notre compatriote Christophe Gleizes, incarcéré en Algérie« .

Pour rappel, le président français Emmanuel Macron a récemment exprimé son souhait de voir la reprise des contacts ouvrir une nouvelle phase de rapprochement dans les relations franco-algériennes. D’ailleurs, il a dénoncé « les postures politiques intérieures » qui ont, selon lui, fragilisé les relations entre Paris et Alger.

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