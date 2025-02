Nouveau programme éducatif : que prévoit l’État pour les jeunes Algériens ?

Dans une initiative conjointe inédite, le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse lancent un programme de formation complémentaire visant à renforcer les connaissances académiques et les compétences de vie des enfants et adolescents algériens.

Récemment, lors d’une réunion tenue au siège du ministère de l’Éducation à El Mouradia, Mohamed Said Saadaoui, ministre de l’Éducation nationale, et Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, ont discuté des grandes lignes de cette collaboration. L’objectif est de concevoir un programme à double dimension (éducative et formative), centré sur l’acquisition de savoirs académiques et le développement des compétences en leadership et en gestion de la vie quotidienne.

Ministère de l’Éducation X ministère de la Jeunesse : unis pour répondre aux défis du XXIe siècle

Face à un monde en perpétuelle mutation, marqué par des transformations géopolitiques et technologiques rapides, l’Algérie cherche à préparer ses jeunes citoyens à mieux comprendre et affronter ces réalités. Selon le ministère de l’Éducation, ce programme constitue « un projet visionnaire qui vise à bâtir une génération consciente et compétente, capable de s’adapter aux mutations mondiales et de relever les défis avec confiance« .

Ce dispositif ne se limite pas à un simple renforcement des capacités académiques. Il met également l’accent sur :

Le développement des compétences en leadership et en prise de décision ;

et en prise de décision ; L’apprentissage des valeurs nationales et culturelles ;

L’encadrement des jeunes pour éviter les dérives et les risques sociaux ;

L’investissement des périodes de vacances scolaires dans des activités enrichissantes ;

Un programme de protection et d’encadrement des enfants et adolescents

L’un des volets essentiels de ce programme réside dans la protection des enfants et adolescents contre les dangers sociétaux. Notamment la délinquance juvénile, l’oisiveté et les risques liés à l’utilisation abusive des nouvelles technologies.

Selon le ministère de l’Éducation, l’objectif est de « créer un environnement sain et stimulant qui permette aux jeunes de s’épanouir intellectuellement et socialement« . Dans cette optique, plusieurs mesures seront mises en place :

Organisation de camps d’été et d’hiver pour les élèves brillants, notamment ceux issus des régions du sud et des Hauts Plateaux ;

pour les élèves brillants, notamment ceux issus des régions du sud et des Hauts Plateaux ; Mise en place d’activités extrascolaires structurées pour canaliser l’énergie des jeunes vers des initiatives positives ;

pour canaliser l’énergie des jeunes vers des initiatives positives ; Création de clubs de jeunes , généralistes et spécialisés, pour stimuler la créativité et l’esprit d’initiative ;

, généralistes et spécialisés, pour stimuler la créativité et l’esprit d’initiative ; Organisation de voyages éducatifs et culturels, afin d’élargir les horizons des jeunes et de renforcer leur sentiment d’appartenance ;

Ce programme de formation complémentaire ne constitue qu’un premier pas vers une refonte globale du système éducatif algérien. En consolidant les acquis académiques tout en développant des compétences essentielles à la vie active. Il vise à créer une jeunesse algérienne forte, instruite et consciente de son rôle dans la société.

Enfin, si cette initiative porte ses fruits, elle pourrait bien inspirer d’autres réformes en profondeur dans le secteur de l’éducation et de la formation. Un pas de plus vers un avenir prometteur pour la jeunesse algérienne.