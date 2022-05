Nouveau programme Algérie Ferries été 2022 : ce qu’il faut savoir

Suite à la reprise de ses activités maritimes au mois d’octobre 2021, la compagnie nationale, Algérie Ferries, devrait consolider son programme en vue de la saison estivale. Cependant, malgré la situation sanitaire favorable, celle-ci suit toujours le rythme d’un seul programme depuis le début de l’année en cours.

La compagnie maritime, Algérie Ferries, dévoile de nouveaux éléments concernant son programme pour la saison estivale 2022. Suite à une longue attente et à l’impatience de la diaspora algérienne, une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, annonçant le lancement de la commercialisation des billets destinés au programme estival pour ce mardi 10 mai 2022, a fait le buzz.

Résultat ? Des agences de la compagnie maritime nationale Algérie Ferries, situées en France, ont été envahies par des foules de clients désireux d’acheter des billets, mais également une centaine de ressortissants algériens entassés devant l’agence de la compagnie Algérie Ferries, réclamant de parler à un responsable.

De fait, le transporteur de voyageurs, Algérie Ferries, n’a pas encore révélé son programme pour l’été. En effet, sur son site internet, on ne peut trouver que son programme de janvier à fin mai 2022.

Il s’agit juste de rumeurs …

Précédemment, le député Abdelouhab Yagoubi a fait savoir que le programme de la compagnie Algérie Ferries au titre de cet été est « prêt » et que la compagnie attend pour son application, le feu vert des pouvoirs publics. De même, au dernier Conseil des ministres, dimanche 8 mai 2022, le programme de la compagnie Algérie Ferries pour cet été n’a pas été évoqué, voilà ce qu’a indiqué le communiqué du Conseil des ministres.

De son côté, le PDG d’Algérie Ferries a fait savoir aujourd’hui, le 10 mai 2022, par le biais d’une déclaration au site spécialisé Visa-Algerie, que la compagnie maritime nationale n’a pas encore entamé la vente des billets. Par ailleurs, Kamel Issad a affirmé que « Les ventes des titres de transport pour la saison estivale 2022 ne sont pas encore ouvertes. Il s’agit juste de rumeurs. », a-t-il insisté dans sa déclaration.

Pour rappel, Le député Abdelouahab Yagoubi a indiqué, suite à sa réunion avec le PDG de la compagnie, que ce nouveau programme prévu pour cet été touchera « tous les ports algériens ». Le PDG de l’ENTMV a confié, lui aussi, à la commission des affaires étrangères de l’APN, que cette compagnie a prévu pour cet été, des dessertes de et à destination des ports d’Alger, Oran, Bejaia, Skikda et Annaba.

Il ne reste plus aux voyageurs algériens que de patienter et de souhaiter que cette déclaration ne soit pas retardée. Pour les plus nombreux, la compagnie nationale devra fournir un travail sérieux quant à sa stratégie de communication auprès de ses clients.