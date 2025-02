Nouveau PDG pour SAIDAL Algérie : Abdelouahed Grimes prend les rênes du groupe pharmaceutique

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a procédé ce mercredi à la nomination d’Abdelouahed Grimes en tant que directeur général du groupe Saidal. La direction générale du groupe pharmaceutique a officialisé cette désignation lors d’une réunion à son siège.

Un cadre expérimenté à la tête de Saidal

Avant d’accéder à ce poste, Abdelouahed Grimes occupait la fonction de directeur général adjoint de Saidal. Son parcours et son expérience au sein du groupe lui confèrent une solide connaissance des enjeux stratégiques de l’industrie pharmaceutique en Algérie. Sa nomination marque ainsi la première grande décision prise par le ministre Wassim Kouidri depuis sa désignation à la tête du département de l’Industrie pharmaceutique, lundi dernier, par le président de la République.

Saidal, leader de la production pharmaceutique en Algérie, poursuit son engagement en faveur de l’amélioration continue de ses standards. L’entreprise a récemment obtenu la certification ISO 9001 version 2015, une reconnaissance qui atteste de la conformité de son système de gestion de la qualité aux normes internationales. Cette certification renforce la crédibilité du groupe et témoigne de sa volonté d’assurer des produits et services répondant aux exigences du marché.

Un conseil scientifique pour dynamiser la recherche

Dans une démarche d’innovation et d’amélioration continue, Saidal a également mis en place un nouveau conseil scientifique, une initiative inédite après sept années d’absence. Ce conseil est composé de 10 professeurs en médecine, d’un professeur en biotechnologie et d’un professeur en pharmacie. Il sera présidé par le professeur Adda Bounedjar. Ce comité aura pour mission de dynamiser les projets de recherche et de développement, un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du groupe et sa capacité à répondre aux besoins croissants du secteur pharmaceutique.

Des perspectives prometteuses

La mise en place de ce conseil scientifique et la nomination d’Abdelouahed Grimes interviennent dans un contexte où l’industrie pharmaceutique algérienne cherche à renforcer son indépendance et sa compétitivité. En misant sur la qualité, l’innovation et la recherche, Saidal réaffirme son engagement en faveur de la santé publique et de l’excellence industrielle.

Avec ces nouvelles initiatives, le groupe ambitionne d’intensifier ses efforts en matière de développement et d’innovation, tout en consolidant sa position de leader du marché pharmaceutique en Algérie.