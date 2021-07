Nouveau gouvernement : liste des ministres sortants

Après des semaines d’attentes, l’Algérie est enfin dotée d’un nouveau gouvernement. Hier, mercredi 7 juillet, la Présidence de la République a annoncé officiellement la composition du nouveau gouvernement que devra conduire le Premier-ministre Aïmen Benabderrahmane.

Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a nommé mercredi les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

Ce nouveau gouvernement compte 34 membres, dont 2 ministres délégués et 1 Secrétaire général du Gouvernement. Il est également composé de 4 femmes ministres.

La nouvelle composition du gouvernement a connu des changements qui touchent de nombreux secteurs tels que l’industrie, l’éducation, les affaires étrangères, la justice, les transports, le travail, la pêche, la finance, les moudjahidines, la culture, la Numérisation et Statistiques, la jeunesse et les sports, la formation professionnelle et éducation, Poste et des Télécommunications, ressources en eau, tourisme, environnement et transports.

Liste des ministres sortants :

Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères

Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, garde des sceaux

Chems-Eddine Chitour : Ministre de la Transition Énergétique et des Énergies Renouvelables.

Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidines et du peuple des droits.

Mohamed Ouadjout : ministre de l’Éducation nationale.

Malika Ben Douda : ministre de la Culture et des Arts.

Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports.

Mohamed Bacha : ministre de l’Industrie.

Mustapha Kamal Mihoubi : ministre des Ressources en eau.

Boughazi : ministre du Tourisme

Hachemi Djaaboub : ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Dalila Boudjemaa : ministre de l’Environnement.

Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des productions halieutiques

Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Le nombre des ministres délégués réduit

Le nombre des ministres délégués a été réduit de cinq, à seulement deux, à savoir le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Dhiafat, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Walid.

Ainsi, les noms des ministres délégués sortants sont : le Professeur Ismail Mesbah ministre délégué auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la Réforme hospitalière, et Salima Souakri ministre délégué chargé du sport d’élite.

A noter que,la représentation féminine au sein du nouveau Gouvernement comporte quatre noms, en l’occurrence Kaouthar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Wafa Chaâlal, ministre de la Culture et des Arts, Basma Azouar, ministre des Relations avec le Parlement, et Samia Moualfi, ministre de l’Environnement.