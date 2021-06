Nouveau gouvernement : Le MSP de Makri annonce sa non participation

Dans un communiqué rendu public à l’instant, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), dirigé par Abderrezak Makri, a annoncé sa non-participation au nouveau gouvernement.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a décidé ce soir, mardi, de ne pas participer au nouveau gouvernement, après consultation du Conseil de la choura du mouvement.

Le communiqué du mouvement a indiqué que la décision de ne pas participer au prochain gouvernement avait été prise au niveau du Conseil national de la Choura.

La formation politique de Abderrezak Makri, a affirmé qu’une conférence de presse sera organisée demain à 11 h , afin d’avancer les raisons qui ont motivé une telle décision.

Makri reçu par Tebboune

Pour rappel, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau Gouvernement, Abderrezak Makri a été reçu dimanche dernier par le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune.

À l’issue de cette réunion, Abderrezak Makri avait déclaré, » « Nous avons été reçu par le Président de la République qui nous a fait part de ses orientations et de ses opinions pour la période post-législatives. Nous avons abordé plusieurs sujets, aux plans économique et politique, et évoqué des aspects présents et futurs ».