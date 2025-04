Nouveau contrat Algérie-Chine signé : la France perd pied dans un secteur stratégique

Le 27 avril 2025, une nouvelle ère de coopération industrielle a été marquée par la signature d’un accord d’envergure entre l’Algérie et la Chine. Cette alliance entre la société nationale ANABIB (filiale du holding industriel SNS), spécialisée dans la production de tubes et la transformation des produits plats, et le groupe chinois Dofin Dour, ouvre la voie à des avancées notables dans le domaine de la galvanisation à chaud.

Ce partenariat, scellé sous forme d’un Groupement d’Intérêt Commun (GIC), vise à transformer en profondeur la production de supports métalliques, de moules et la galvanisation à chaud, un procédé essentiel pour lutter contre la corrosion des matériaux.

Une rencontre déterminante a eu lieu à la veille de cette signature, sous l’égide de M. Saïfi Ghrib, ministre de l’Industrie.

Cette alliance symbolise également un glissement stratégique des partenariats économiques de l’Algérie, marquant la perte d’un marché longtemps dominé par les entreprises françaises au profit de la Chine.

Algérie – Chine : un partenariat sur des bases solides pour l’avenir de l’industrie algérienne

Cette nouvelle collaboration répond à la volonté du ministère de l’Industrie d’accentuer la production locale dans des secteurs jugés stratégiques, telle que la galvanisation des matériaux par immersion à chaud.

De plus, ce partenariat est d’autant plus stratégique que l’Algérie entend localiser ses industries et renforcer sa souveraineté industrielle.

Historiquement, la production de moules, de supports métalliques et de produits galvanisés était largement dominée par des entreprises françaises. Mais l’Algérie se tourne désormais vers la diversification, en s’alliant à de nouveaux partenaires économiques, notamment la Chine.

Relancer l’industrie locale : un projet aligné avec les objectifs du gouvernement

Dauphine d’Or, acteur majeur dans la fabrication de moules et la galvanisation à chaud, voit en l’Algérie une plateforme stratégique pour étendre son influence à travers l’Afrique du Nord. Ce partenariat ne se limite pas à des enjeux bilatéraux, mais s’inscrit dans une perspective plus large.

Celle de l’initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie. La Chine, par ses capacités d’investissement et sa flexibilité, renforce ainsi sa présence en Algérie, un acteur clé du marché africain. Ce partenariat est également une occasion pour l’Algérie de moderniser ses outils de production et de se positionner comme un pôle industriel en Afrique.

Les attentes vis-à-vis de ce partenariat stratégique

Ce partenariat ouvre la voie à plusieurs bénéfices pour l’Algérie, dont l’augmentation des capacités de production locales. Grâce à l’apport de la technologie de galvanisation à chaud, ce projet favorisera également la modernisation du secteur industriel algérien. Les attentes sont nombreuses, tant en termes d’innovation technologique que de création d’emplois et de stimulation des exportations.

Le ministre de l’Industrie, M. Saïfi Ghrib, a mis l’accent sur l’importance de ce projet. En soulignant que cette signature « s’inscrit dans une volonté de renforcer le tissu industriel national. Et de diversifier les sources de production« . En effet, la galvanisation à chaud des produits métalliques joue un rôle clé dans l’amélioration de la durabilité. Ainsi que de la qualité des matériaux utilisés dans plusieurs secteurs. Dont l’automobile, la construction et l’énergie.