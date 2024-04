Nouveau geste de solidarité de l’Algérie aux enfants de Gaza pour l’Aïd el-Fitr

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a supervisé aujourd’hui la remise d’un don de vêtements de l’Aïd au Croissant-Rouge algérien, destiné aux enfants de Gaza, ainsi qu’aux nécessiteux et aux orphelins en Algérie, au Palais des Expositions d’Alger.

Le ministère du Commerce a expliqué, dans un communiqué, que par solidarité avec le peuple palestinien de Gaza, le ministre du Commerce Tayeb Zitouni a supervisé cet après-midi, en compagnie du secrétaire général de l’Union des commerçants et artisans algériens, Issam Badrisi, la remise de 90 000 tenues, dont une partie sera envoyée aux enfants de Gaza et le reste sera distribué aux nécessiteux et aux orphelins en Algérie.

Cette action témoigne de l’importance de l’aide humanitaire internationale, particulièrement dans des régions comme Gaza, où les conditions de vie sont souvent difficiles en raison des conflits et des difficultés économiques. La contribution du ministère du Commerce et de ses partenaires locaux en Algérie apporte un soutien tangible aux enfants et aux familles dans le besoin.

Pour les bénéficiaires de ces dons, qu’ils soient à Gaza ou en Algérie, ces vêtements représentent bien plus que des articles matériels. Ils symbolisent un soutien moral et une solidarité internationale, renforçant ainsi les liens entre les peuples et les nations.

Plus de 24 000 femmes et enfants tués à Gaza

Plus de 24 000 femmes et enfants palestiniens sont morts en martyrs dans la guerre génocidaire sioniste contre la bande de Gaza, qui se poursuit depuis six mois, indique mercredi le Bureau des médias dans l’enclave palestinienne.