Nouveau format des qualifications pour la Coupe du Monde dévoilé, plus de chances pour l’Algérie ?

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement dévoilé le système de qualification africain pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Selon la CAF, les éliminatoires africaines comprendront la participation de 54 équipes, réparties en 9 groupes.

Chaque groupe verra l’équipe la mieux classée se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. En outre, les 4 meilleures équipes classées deuxièmes s’affronteront pour décrocher le dixième billet.

Les 4 meilleures équipes classées deuxièmes des éliminatoires africaines joueront des matchs éliminatoires entre elles, et l’équipe classée première à l’issue de ces rencontres obtiendra sa place pour la Coupe du monde 2026.

L’Algérie et grâce à ses bonnes performances dernièrement risque de figurer parmi les équipes du premier chapeau en compagnie du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l’Egypte, du Nigéria, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

La composition des 4 chapeaux n’est pas encore fixe et peut changer après les prochaines journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique. Les Verts pourront tomber dans le même groupe que le Ghana, le Mali ou bien même l’Afrique du sud par exemple, les équipes du deuxième chapeau les plus en forme.

La Coupe du Monde 2026 promet d’être un événement passionnant, réunissant les meilleures équipes de football du monde entier. Avec l’élargissement du format à 48 équipes, davantage de nations auront l’occasion de participer à cette compétition prestigieuse.

Le calendrier des éliminatoires de la CDM 2026 dévoilé

Le Comité exécutif de la CAF a annoncé que le tirage au sort des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 aura lieu le mercredi 12 juillet à Cotonou, au Bénin. Cela se déroulera la veille de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF.

Voici le calendrier des éliminatoires qui a été approuvé par la CAF :

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également exprimé son point de vue sur la Coupe du monde 2026, soulignant que le football a le pouvoir d’unir les gens, en particulier les jeunes générations qui semblent de plus en plus divisées. Il a souligné que cet évènement offrira une opportunité de rassembler les gens et que cet événement établira de nouvelles normes.

Infantino a estimé que la Coupe du monde 2026 sera d’une envergure énorme, avec plus de six millions de spectateurs dans les stades, et qu’elle aura un impact significatif sur le monde du football, renforçant son statut de sport numéro un à travers le monde.