Nouveau FIAT Doblò : Le renouveau d’un best-seller

Le Doblò de Fiat est le nouvel utilitaire professionnel capable de tout ! Parfait pour un usage en ville, il vous accompagnera dans les moindres recoins avec tout le matériel nécessaire à votre journée.

Polyvalence, espace généreux et flexibilité, le tout nouveau Doblò s’adapte parfaitement aux besoins de chacun, sans aucun compromis entre modernité et praticité. Il conserve son attractivité emblématique tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux usages des clients et aux nouveaux besoins de mobilité : design renouvelé, plaisir de conduite optimisé et sécurité accrue.

NOUVEAU FIAT DOBLÒ : sécurité optimale pour des trajets sereins

Le nouveau Doblò de Fiat met l’accent sur la sécurité avec un ensemble complet de 13 aides à la conduite. Parmi elles, le dispositif ESC (Electronic Stability Control) corrige et assiste la trajectoire en cas de situation critique, tandis que le système anti-patinage (ASR) optimise la motricité en conditions difficiles.

Pour des trajets toujours plus sûrs, le Doblò embarque également un détecteur de fatigue qui surveille la vigilance du conducteur et l’alerte en cas de besoin. La sécurité passive est assurée par des airbags frontaux et latéraux à l’avant.

Le Doblò s’équipe également d’autres fonctionnalités utiles pour le conducteur, comme le régulateur et limiteur de vitesse, le détecteur de pression des pneus, et bien plus encore.

Avec son arsenal d’aides à la conduite et ses technologies de sécurité avancées, le nouveau Doblò offre une tranquillité d’esprit optimale pour tous vos trajets professionnels.

NOUVEAU FIAT DOBLÒ : connectivité et multimédia pour une efficacité accrue

Le nouveau Doblò de Fiat ne se contente pas d’être un utilitaire performant et robuste. Il intègre également de nouvelles technologies de connectivité et multimédia pour vous aider à relever efficacement vos défis professionnels quotidiens.

Au cœur de ce système se trouve la radio tactile 10 pouces. Associée à la caméra de recul, elle facilite les manœuvres et le stationnement, même dans les espaces restreints.

La radio Uconnect 10 pouces à écran tactile couleur est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™. Vous pouvez ainsi profiter de vos applications préférées, de votre musique et de vos appels téléphoniques en toute sécurité, sans quitter la route des yeux.

Le nouveau Doblò est donc un outil de travail complet qui vous permet de rester connecté et productif en déplacement.

NOUVEAU FIAT DOBLÒ : un design affirmé et un intérieur modulable

Le nouveau Doblò se distingue par un nouveau style affirmé. L’avant arbore de nouveaux phares qui lui confèrent une identité visuelle plus forte, tandis que le nouveau logo FIAT à l’arrière affirme son identité.

L’intérieur a également été entièrement repensé. Le volant intègre le nouveau logo FIAT, tandis que la planche de bord et les tissus de sièges ont été redessinés pour un look plus moderne et élégant.

Le Doblò se distingue par sa modularité exceptionnelle. L’espace intérieur a été conçu pour répondre aux besoins les plus spécifiques, grâce au système Magic Cargo. Ce système permet de configurer les sièges et les rangements de différentes manières, offrant une flexibilité maximale pendant la conduite et le transport.

Le confort n’a pas été oublié. Le nouveau Doblò bénéficie d’une attention particulière au niveau du confort acoustique, avec une réduction du bruit moyen.

NOUVEAU FIAT DOBLÒ : Motorisation et prix

Le nouveau Doblò est équipé d’un moteur HDi 1,6 litre puissant et performant, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports pour une conduite précise et fluide. Ce moteur développe 92 chevaux, offrant une puissance suffisante pour répondre à tous vos besoins professionnels.

Disponible à partir de 3 149 000 DZD TTC*, le Doblò est un excellent rapport qualité-prix. Il sera disponible à la commande à compter du 1er avril 2024 dans l’ensemble du réseau FIAT en Algérie, ou sur le site d’achat en ligne de FIAT El Djazaïr estore.fiat.dz.

* TVA et TVN incluses sans peinture métallisée.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Amine HAMDAD +213 560 92 87 36

www.fiat.dz

FIAT Call Center : 0770 165 165

Fiche Technique