Nouveau DTN, contrat Adidas, subventions : les décisions de la FAF

Tenue ce mercredi 30 novembre, la réunion statutaire mensuelle du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, a mis fin au suspense qui planait autour de l’identité du nouveau Directeur technique national.

Suite à l’appel à candidature lancé le 28 octobre 2022, la FAF a reçu, à l’heure de la clôture, soit le 12 novembre, 17 dossiers dont 13 par courriel et 4 par porteur sous plis fermés. » lit-on sur le site de la FAF.

« A l’issue d’une première évaluation, avec un accompagnement et une expertise de la FIFA ; une shortliste de 3 candidats a été retenue. Ces derniers ayant répondu aux exigences et critères d’éligibilité. » ajoute le communiqué de la haute instance footballistique en Algérie pour expliquer les démarches qui se sont soldées sur cette nouvelle nomination.

Poste vaquant depuis plusieurs mois, le siège du DTN au sein de la FAF sera occupé par l’entraîneur algérien, Mustapha Biskri. Ainsi, l’ancien coach de plusieurs clubs en Algérie sera le nouveau Directeur technique national. Cette décision a été approuvée lors de la réunion de la fédération algérienne de football.

Autre désignation approuvée lors de cette réunion est celle de la nomination de Maître Youcef Hammouda à la tête de la Chambre nationale de résolution des litiges. En effet, maitre Hammouda continuera d’occuper le poste suprême de la CNRL.

Le contrat entre la FAF et Adidas sera renouvelé

Selon le communiqué publié sur le site de la fédération algérienne de football, l’aventure de l’équipementier allemand, Adidas, avec les différentes sélections algériennes sera prolongée.

Ainsi, le communiqué précise, « le Président de la FAF, Djahid Zefizef, a également informé les membres du Bureau fédéral sur la conclusion prochaine d’un nouveau contrat avec la firme allemande Adidas. » explique le communiqué.

C’est ce qui scellera le débat autour de l’identité du nouvel équipementier de l’équipe d’Algérie.

Après un appel d’offre sans lendemain qui a été lancé par les services de l’instance de Dely-Brahim, la firme allemande d’Adidas continuera d’être l’équipementier de l’Algérie.

Les détails du nouveau contrat entre les deux instances pourraient être dévoilés après la signature qui s’annonce imminente.

Le communiqué de la FAF souligne que ce nouveau contrat sera plus « avantageux que le précédent contrat, sur les plans de l’apport en nature (dotations), en numéraire et en matière de bonus (primes liées aux résultats) » lit-on sur le site de la fédération algérienne de football.

En outre, cette dernière a précisé qu’une « cérémonie sera organisée en début d’année 2023 autour de la signature de ce contrat avec Adidas. » ajoute le communiqué.

Le football national bénéficiera d’une nouvelle aide de l’État

Bloquée depuis 2016, une aide étatique pour le football national verra le jour prochainement. Ainsi, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a annoncé « le dégel des subventions du Ministère de la Jeunesse et des sports, dont l’instance fédérale n’en a pas bénéficié depuis 2016. » indique le communiqué de la FAF concernant le volet financier.

De leur côté, les membres du Bureau Fédéral de la FAF ont remercié « vivement » le ministère de la Jeunesse et des sports et les hautes autorités pour leur « réactivité et leur accompagnement pour le football national. » ajoute le communiqué de l’instance footballistique algérienne.