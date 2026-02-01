Nouveau document exigé aux conducteurs en Algérie : quels véhicules sont concernés ?

À partir du 15 juin 2026, les conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses devront être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

Cette mesure, annoncée par le ministère de l’Intérieur, v ise à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents liés au transport professionnel.

Véhicules poids lourds : un CAP sera exigé pour tous les conducteurs professionnels

Les services de police et de gendarmerie vont intensifier les contrôles sur la détention du certificat d’aptitude professionnelle. Selon l’instruction ministérielle du 29 janvier 2026, ce document est désormais obligatoire pour :

Les conducteurs de bus et véhicules de transport public de personnes

Les chauffeurs transportant des travailleurs ou des étudiants

Les conducteurs de camions de marchandises et de matières dangereuses

Les conducteurs non titulaires du certificat ne pourront pas exploiter légalement leur véhicule pour ces activités.

Une formation encadrée par des centres agréés et une autorisation provisoire de trois mois

Pour obtenir ce certificat, les conducteurs doivent suivre une formation théorique et pratique dans des centres agréés par l’État. Le programme couvre :

Les aspects techniques des véhicules et moteurs L’entretien et la maintenance de base La gestion des risques et la conduite en conditions difficiles L’utilisation d’équipements de sécurité et de premiers secours

Cependant, les autorités délivreront une autorisation provisoire de trois mois pour ne pas bloquer l’activité des transporteurs lors du :

Renouvellement des documents d’exploitation

Extension du parc de véhicules

Cette autorisation reste conditionnée à l’inscription à la formation. Pour les transports internationaux, la présentation du certificat est obligatoire dès le départ.

CAP : formation pratique sur le terrain et une mise en œuvre progressive

Les formateurs supervisent les conducteurs directement sur les véhicules, en simulant :

La conduite sur chaussée mouillée

Le stationnement de véhicules chargés

La conduite en pente avec des camions transportant des matières sensibles

L’objectif est de garantir que chaque conducteur maîtrise la conduite sécurisée et l’intervention en cas d’incident.

Par ailleurs, les nouveaux investisseurs souhaitant créer une activité de transport doivent présenter le certificat d’aptitude professionnelle pour chacun de leurs conducteurs. Chaque certificat est valable pour un seul opérateur.

Enfin, la formation commencera progressivement selon un calendrier établi par le ministère du Transport. Les conducteurs titulaires des permis « ج1 », « ج », « د » et « ج2 » devront suivre cette formation. Ainsi, pendant la phase initiale, aucune sanction ne sera appliquée pour absence de certificat.