Nouveau DG à la tête de l’Office National des Statistiques : qui est Kamel Oukaci ?

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé mardi 10 mars 2026 la cérémonie d’installation de Kamel Oukaci au poste de directeur général de l’Office national des statistiques (ONS). Cette nomination s’inscrit dans une volonté des autorités de renforcer la gouvernance du système statistique national et d’améliorer la qualité des données produites en Algérie.

À travers cette décision, le gouvernement entend impulser une nouvelle dynamique au sein de l’organisme chargé de produire les statistiques officielles du pays, un outil essentiel pour orienter les politiques publiques et suivre l’évolution économique et sociale.

Une nomination dans un contexte de réforme

Lors de cette cérémonie officielle, le Premier ministre a rappelé l’importance stratégique du système statistique national. Selon lui, la production de données fiables et actualisées constitue un élément central pour accompagner les transformations économiques et sociales du pays.

Dans ce cadre, il a insisté sur la nécessité de revoir certaines méthodes de travail et d’adapter l’organisation du système statistique aux nouvelles exigences de gouvernance publique. Cette orientation s’inscrit dans les directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui appelle régulièrement à une modernisation des outils de gestion et de planification.

Les statistiques officielles jouent en effet un rôle déterminant dans l’élaboration des politiques publiques. Elles permettent notamment de mesurer la croissance économique, l’emploi, le niveau de vie ou encore l’évolution démographique.

Un profil académique spécialisé en économie

Le nouveau directeur général de l’ONS, Kamel Oukaci, possède un parcours universitaire solide dans le domaine des sciences économiques. Titulaire d’un doctorat en économie, il a longtemps exercé en tant qu’enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de Université de Béjaïa.

Son expérience académique et ses travaux de recherche dans le domaine économique sont considérés comme des atouts pour renforcer la qualité de l’analyse statistique et développer les capacités de l’institution.

Sa nomination intervient dans un contexte où les pouvoirs publics souhaitent améliorer la fiabilité et la pertinence des indicateurs statistiques utilisés par les décideurs, les chercheurs et les institutions nationales.

Vers une numérisation du travail statistique

Au cours de son intervention, le Premier ministre a également souligné l’importance d’intégrer davantage les technologies modernes dans le fonctionnement du système statistique national. Il a appelé à accélérer la numérisation des processus, depuis la collecte des données jusqu’à leur traitement et leur diffusion.

L’objectif est de rendre les statistiques plus précises, plus rapides à produire et plus accessibles aux institutions et aux citoyens.

Cette modernisation devrait également permettre de renforcer la transparence des indicateurs économiques et sociaux, tout en facilitant l’exploitation des données dans la prise de décision publique.

Avec l’installation de Kamel Oukaci à la tête de l’Office national des statistiques, les autorités espèrent ainsi ouvrir une nouvelle étape dans la modernisation de la production statistique en Algérie et dans l’amélioration des outils d’analyse au service du développement national.