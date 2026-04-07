Nouveau découpage administratif : voici ce qui change avec le passage à 69 wilayas

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé une nouvelle loi modifiant l’organisation territoriale du pays. Il s’agit de la loi n°06-26, qui vient compléter et actualiser la loi n°84-09 relative au découpage administratif. Ce texte marque une étape importante dans la réforme de l الإدارة locale en Algérie.

Selon le Journal officiel n°25, la nouvelle carte administrative de l’Algérie compte désormais 69 wilayas et 1541 communes. Ce changement traduit la volonté des autorités de mieux organiser le territoire et de rapprocher l’administration des citoyens.

L’augmentation du nombre de wilayas vise notamment à améliorer la gestion locale, renforcer le développement régional et faciliter l’accès aux services publics, en particulier dans les zones éloignées.

Une période transitoire encadrée

La loi prévoit une phase de transition pour accompagner la mise en place de ce nouveau découpage. Durant cette période, les wilayas dites « d’origine » continueront d’exercer leurs compétences habituelles.

Cette organisation temporaire permettra d’assurer la continuité du service public, le temps d’installer les structures administratives et les conseils exécutifs des nouvelles wilayas. Les autorités souhaitent ainsi éviter toute perturbation dans la gestion des affaires locales.

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Pendant cette phase transitoire, les walis des wilayas d’origine conservent l’ensemble de leurs missions. Ils continuent notamment de gérer les services publics, de superviser les établissements locaux et d’assurer le bon fonctionnement des administrations.

Ils restent également responsables de l’exécution des budgets, qu’il s’agisse des budgets initiaux ou complémentaires, adoptés pour l’année 2026. Cette gestion couvre l’ensemble des territoires concernés par le nouveau découpage.

Transfert progressif des compétences

La loi prévoit un transfert progressif des compétences et des responsabilités vers les walis des wilayas nouvellement créées. Ce processus devra être achevé au plus tard le 31 décembre 2026.

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Ce calendrier permet d’organiser une transition structurée, en assurant la coordination entre les anciennes et les nouvelles entités administratives. L’objectif est de garantir une prise en charge efficace des missions dès l’installation complète des nouvelles wilayas.

Gestion des budgets et adaptation future

Le texte confirme également que les wilayas d’origine continueront d’exécuter les crédits inscrits dans la loi de finances 2026, notamment ceux destinés au fonctionnement des conseils exécutifs.

Toutefois, ces dispositions devront tenir compte des besoins spécifiques des nouvelles wilayas. Des modalités complémentaires seront définies ultérieurement afin d’adapter la répartition des ressources à la nouvelle organisation territoriale.

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Avec cette réforme, les autorités algériennes engagent une restructuration importante de l’administration locale, avec pour ambition d’améliorer la gouvernance et de répondre plus efficacement aux attentes des citoyens.