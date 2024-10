Nouveau découpage administratif : des circonscriptions bientôt converties en wilayas déléguées

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Ibrahim Merad, a annoncé l’ouverture prochaine du dossier du nouveau découpage administratif devant la commission des finances. Bien que la date précise ne soit pas encore fixée, le ministre a insisté sur le fait que la priorité actuelle est de finaliser les projets de loi relatifs à la commune et à la wilaya. Ces lois sont jugées essentielles pour améliorer l’efficacité des administrations locales et renforcer les services publics offerts aux citoyens.

Réforme du découpage administratif : de nouvelles wilayas déléguées bientôt créées

Cette déclaration intervient en réponse aux questions des députés sur la réorganisation administrative et la possibilité de transformer certaines grandes circonscriptions en wilayas déléguées. Ibrahim Merad a souligné que cette question est en cours d’examen par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui attache une importance particulière au développement équilibré des différentes régions du pays.

En parallèle, le ministre a annoncé l’allocation de 15 milliards de dinars pour l’intégration de 125 000 personnes dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. De plus, 161 000 bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale verront leurs contrats transformés en emplois permanents, un pas important vers la stabilité professionnelle et la lutte contre la précarité.

Un important budget alloué aux infrastructures des zones isolées

Merad a également évoqué le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui dispose d’un budget de 500 milliards de dinars. Ce fonds est réparti entre l’insertion professionnelle, la gestion des cantines scolaires pour 5,8 millions d’élèves, et l’entretien des écoles primaires. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large visant à améliorer les services de base, notamment dans les zones rurales et isolées.

Enfin, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, le ministre a indiqué que des mesures sont prévues pour renforcer les acquis et soutenir les collectivités locales. Parmi ces mesures, l’affectation de 50 % des revenus de la taxe annuelle sur le logement pour financer la réhabilitation des infrastructures communales et l’enregistrement des biens des collectivités locales.