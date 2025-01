Un nouveau coup de maître de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU

Lors de la session du Conseil de sécurité tenue jeudi, l’Algérie a marqué un tournant important sur la scène internationale en obtenant un accord historique permettant à la Libyan Investment Authority de réinvestir ses actifs gelés dans des institutions financières internationales.

Ce succès, fruit des efforts diplomatiques algériens, représente une étape essentielle pour protéger ces actifs contre la dépréciation, préserver leur valeur et leurs rendements, et ainsi servir les intérêts du peuple libyen.

Par ailleurs, l’Algérie a réussi à faire adopter une autre résolution imposant au Comité des sanctions sur la Libye d’informer les autorités libyennes de toutes les correspondances concernant les actifs gelés.

Cette mesure renforce la transparence et offre à la Libye une meilleure visibilité sur ses fonds.

La diplomatie algérienne démontre une fois de plus sa capacité à obtenir des avancées concrètes dans les dossiers sensibles.

🇩🇿🇱🇾🇺🇳 À l’ONU, l’Algérie obtient un accord « historique » pour débloquer et réinvestir les fonds libyens gelés dans les banques internationales. pic.twitter.com/iSIJAUKuGV — UA. (@UnionAlgerienne) January 17, 2025

Focus sur les droits des enfants à Gaza

Dans le cadre de sa présidence du Conseil de sécurité en janvier, l’Algérie, en collaboration avec la Russie, a convoqué une réunion prévue jeudi prochain pour discuter de la situation alarmante des enfants à Gaza.

Ce débat portera sur les conséquences des crimes de guerre commis par les forces d’occupation israéliennes depuis plus d’un an, une période marquée par des pertes humaines dramatiques et des conditions de vie insoutenables.

Les chiffres sont accablants : plus de 46 876 martyrs, dont une grande majorité d’enfants et de femmes, et plus de 110 642 blessés. À cela s’ajoutent 11 000 disparus et des milliers de familles déplacées.

Gaza, ravagée par les bombardements, est plongée dans une crise humanitaire parmi les pires au monde, où la famine et les destructions affectent particulièrement les enfants et les personnes âgées.

L’Algérie, un acteur clé sur la scène internationale

En se mobilisant pour protéger les intérêts de la Libye et en mettant en lumière la tragédie de Gaza, l’Algérie confirme son rôle de leader régional et international.

Ses initiatives soulignent sa détermination à œuvrer pour la justice, la stabilité et le développement dans les régions en crise.