Nouveau concours national : 1 366 postes ouverts aux jeunes Algériens

C’est une opportunité de taille pour la jeunesse algérienne. Le ministère de la Jeunesse vient d’annoncer officiellement l’ouverture d’un concours de recrutement par épreuves pour l’accès à une formation spécialisée. À la clé : le grade d’éducateur principal pour l’animation de la jeunesse, s’inscrivant dans le cadre de la création massive de 1 366 nouveaux postes budgétaires.

Cette initiative d’envergure nationale découle directement de l’application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, émises lors du Conseil des ministres du 23 juin 2024, dont l’objectif est de renforcer l’encadrement pédagogique, consolider les ressources humaines dans les zones prioritaires ainsi que d’accompagner le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

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Quelles sont les régions concernées par ce concours ?

Les postes ouverts ciblent exclusivement des zones à caractère prioritaire. Parmi les localités concernées figurent Maghnia, Béni Abbès, Béni Ounif, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Tin Zaouatine, In Guezzam, Illizi, Taleb Arbi ainsi que Douar El-Ma. Ces territoires, souvent éloignés des grands centres urbains, souffrent d’un déficit chronique en matière d’encadrement de la jeunesse.

La répartition des postes s’effectue en deux phases distinctes. La première couvre 60 % des postes au titre de l’année 2025, tandis que la seconde tranche, représentant les 40 % restants, sera ouverte pour 2026. Cette approche progressive vise à garantir une montée en charge maîtrisée du dispositif.

Construction du dossier de candidature

Le processus de sélection se veut rigoureux et transparent. Pour participer, les candidats doivent fournir un dossier initial complet comprenant les pièces suivantes :

Une demande manuscrite de participation,

Une copie de la carte nationale d’identité,

Une copie du diplôme ou titre requis,

Un certificat de résidence attestant du domicile dans la zone concernée,

Le formulaire de renseignements pour les « concours sur épreuves », dûment rempli. Ce document est à télécharger sur le site officiel de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative (www.dgfp.gov.dz).

Les dossiers sont à déposer exclusivement via la plateforme numérique dédiée : https://takwin.mjeunesse.gov.dz. Aucun dossier physique ne sera accepté en dehors de ce canal. Les fichiers incomplets ou soumis hors délai seront automatiquement écartés.

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Délais, recours et documents complémentaires : ce qu’il faut retenir

Les candidats devront faire vite : le dépôt des dossiers, qui se fait exclusivement en ligne, sera clos 15 jours ouvrables après la première annonce officielle. En cas de refus, une procédure de recours est prévue, à enclencher dans les 5 jours suivant la notification; la commission compétente statue sur ces recours et notifie les intéressés au moins 5 jours ouvrables avant la date des épreuves.

Les candidats définitivement admis devront, avant toute nomination, compléter leur dossier avec des documents supplémentaires : un justificatif de situation vis-à-vis du service national, deux photos d’identité, un acte de naissance (formulaire n°13) ainsi que deux certificats médicaux (médecine générale et pneumologie).

Un programme national ancré dans une vision de développement local

Cette opération de recrutement s’inscrit dans un programme national plus large, dont l’ambition dépasse le simple pourvoi de postes. Renforcer la présence de l’État dans les zones périphériques ainsi que garantir un encadrement de qualité pour les jeunes des régions frontalières et du Grand Sud : tels sont les axes structurants de cette politique.

Le ministère de la Jeunesse rappelle que ce concours repose sur les principes de transparence, d’égalité des chances et de développement local. Il s’adresse en priorité aux jeunes résidant dans ces territoires, qui sont ainsi invités à s’engager au service de leur propre communauté. Une logique similaire anime d’autres dispositifs portés par le même ministère, comme le programme DZ Young Leaders lancé pour structurer un vivier de jeunes leaders à travers tout le pays.

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