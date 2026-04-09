Nouveau Code de la route : Quand va-t-il être appliqué ? Un responsable au ministère répond

Alors que les rumeurs allaient bon train sur le calendrier de la réforme, une déclaration officielle vient enfin d’éclaircir l’horizon. Interrogé sur le moment exact où les conducteurs devront se plier aux nouvelles règles, un représentant du ministère a mis fin au suspense en désignant l’étape juridique finale qui déclenchera le compte à rebours.

En effet, l suspense touche à sa fin. Lors de son passage dans l’émission « L’Invité du jour » sur la Radio Chaîne 3, Abdelghani Hamani, directeur des transports routiers au ministère de l’Intérieur, a apporté des précisions cruciales sur le calendrier législatif. Le nouveau Code de la route entrera officiellement en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Cependant, M. Hamani a nuancé cette annonce en soulignant la complexité technique du dossier. En effet, l’entrée en vigueur de cette réforme s’articulera autour d’un déploiement à deux vitesses pour garantir la stabilité du système.

Si les mesures phares du texte seront d’application immédiate dès sa parution officielle, le reste de l’arsenal législatif suivra un calendrier progressif. Cette approche par étapes s’explique par la nécessité de publier des textes réglementaires complémentaires, assurant ainsi la cohérence d’un Code de la route conçu comme un ensemble indissociable qui ne saurait souffrir d’une mise en œuvre précipitée.

Application du nouveau Code de la route : L’urgence face à une année 2025 meurtrière

Si cette réforme est si attendue, c’est que l’urgence est réelle. Le représentant du ministère a profité de cette tribune pour rappeler le bilan tragique de l’année 2025, marquée par plus de 800 décès et 23 000 blessés.

Qualifiant ces chiffres d’« alarmants », il a insisté sur le fait que la prévention ne peut réussir sans une implication totale des acteurs ministériels, des partenaires sociaux et, surtout, du civisme des usagers.

🟢 A LIRE AUSSI : Nouvelle loi sur le Code de la route : ce que prévoit le texte révisé après les contestations

Au-delà de la répression et du code, le ministère travaille sur la modernisation des services de transport :

Tarification des taxis : Inchangée depuis 2018, la grille tarifaire fait l’objet d’une étude approfondie par le bureau d’études BETUR pour réévaluer les coûts réels des chauffeurs.

: Inchangée depuis 2018, la grille tarifaire fait l’objet d’une étude approfondie par le bureau d’études BETUR pour réévaluer les coûts réels des chauffeurs. Régulation des VTC : Actuellement hors cadre officiel, l’activité de transport avec chauffeur est en cours de réflexion. L’objectif est d’intégrer ce mode de transport dans une réglementation adaptée, en concertation avec les syndicats de taxis.

🟢 A LIRE AUSSI : Nouveau code de la route : ce type d’infraction passe de 9000 à 2000 DA d’amende

Le nouveau Code de la route n’est plus une simple perspective, mais une réalité administrative imminente. Pour le ministère, il s’agit du pilier central d’une stratégie visant à freiner l’insécurité routière tout en mettant à jour un secteur des transports en pleine mutation.