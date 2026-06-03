Nouveau classement MENA des réserves d’or : quelle place pour l’Algérie face aux fortunes du Golfe ?

83 milliards de dollars. C’est le pactole combiné en devises et en or qui propulse l’Algérie sur le devant de la scène financière de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) au premier semestre 2026. La mise à jour des données du cabinet Global Firepower vient de trancher la hiérarchie des coffres-forts de la région, et les résultats bousculent les attentes. Face aux géants du Golfe et aux puissances démographiques voisines, la Banque d’Algérie aligne une puissance de frappe financière qui la hisse directement au sommet de la sous-région, redéfinissant le poids économique du pays sur l’échiquier arabe.

Réserves d’or et de devises : une moisson de milliards dans la région MENA qui bouscule la hiérarchie financière

Les données compilées par Global Firepower révèlent des volumes financiers impressionnants pour les mastodontes de la zone MENA. L’Arabie saoudite trône sans surprise au sommet de la pyramide. Affichant un trésor de 463,8 milliards de dollars en réserves de devises et d’or. Derrière elle, les Émirats arabes unis consolident leur deuxième place avec 237,9 milliards de dollars.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie peut-elle devenir un exportateur d’hydrogène vert vers l’Europe ? Ce que prépare l’Allemagne

Le peloton de tête se resserre ensuite autour de nations qui franchissent toutes le cap symbolique des 90 milliards de dollars au printemps 2026. L’Irak s’empare ainsi de la troisième marche du podium avec 100,6 milliards de dollars, talonné de près par la Libye qui affiche 92,8 milliards de dollars.

C’est juste derrière ce quatuor que l’Algérie s’impose à la cinquième place régionale. La Banque d’Algérie aligne un matelas financier de 83,0 milliards de dollars en mai. Ce positionnement permet au pays de devancer des acteurs économiques majeurs du Golfe et de son voisinage immédiat :

Le Qatar : 53,9 milliards de dollars

Le Koweït : 50,7 milliards de dollars

L’Égypte : 44,9 milliards de dollars

Le Maroc : 37,1 milliards de dollars

Le Liban : 33,3 milliards de dollars (qui clôture ce top 10)

Une hégémonie régionale unique dictée par l’absence totale de dette extérieure

Si le volume global des réserves algériennes impressionne, c’est une autre statistique du rapport de Global Firepower qui retient l’attention des analystes. Contrairement à la majorité des puissances du classement, les 83,0 milliards de dollars de l’Algérie représentent des actifs nets professionnels et souverains. Le document est formel, l’Algérie ne supporte aucune dette extérieure.

🟢 À LIRE AUSSI : 8,7 millions de tonnes/an : l’Algérie s’impose dans le TOP 3 arabe de ce secteur en 2026

L’institution financière d’Alger n’a contracté aucun emprunt externe depuis l’année 2023. Cette trajectoire vertueuse, déjà documentée par le Fonds monétaire international (FMI) dans ses rapports de 2024 et 2025, confère au pays un statut d’exception. L’Algérie figure effectivement parmi les rares pays de la zone MENA à afficher un ratio dette extérieure sur produit intérieur brut (PIB) égal à zéro, transformant son capital en un bouclier macroéconomique total.

Lingots et devises : l’équation stratégique de la Banque d’Algérie face aux marchés

L’évaluation de ce trésor de guerre repose sur une combinaison stratégique d’avoirs en monnaies étrangères et de métaux précieux. Global Firepower intègre explicitement la valeur de l’or physique détenu par la Banque d’Algérie dans son calcul global. Pour cette mise à jour, l’institution s’est appuyée sur un cours du métal jaune fixé à 2 450 dollars l’once sur le marché international.

🟢 À LIRE AUSSI : La BAD confirme un bond spectaculaire : l’Algérie dans le carré d’as de l’industrie en Afrique

Bien que le rapport ne ventile pas la quantité exacte de lingots stockés dans les coffres d’Alger par rapport aux devises liquides, cette intégration de l’or au prix du marché actuel valorise grandement le portefeuille national. Face aux incertitudes géopolitiques, le choix d’Alger de préserver une forte composante d’or physique s’avère payant. Consolidant sa cinquième place face à des concurrents qui dépendent parfois plus lourdement des fluctuations des monnaies fiduciaires.