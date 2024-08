Nouveau classement de TasteAtlas : la cuisine algérienne championne des saveurs maghrébines

L’art culinaire algérien est un héritage transmis de génération en génération, de mères en filles, pour reproduire des recettes et des plats menacés de tomber dans l’oubli. Grâce à ce savoir-faire, la cuisine algérienne fait une nouvelle percée dans le nouveau classement dévoilé par l’encyclopédie culinaire, TasteAtlas.

En effet, le site spécialisé dans les conseils culinaires a levé le voile sur un nouveau classement. Cette mise à jour concerne les meilleures recettes de pain au Maghreb.

Meilleurs pains au Maghreb : la Mahdjouba et la Kesra trônent sur le classement de TasteAtlas

Dans le classement mis en ligne fin juillet 2024, l’encyclopédie culinaire dévoile les recettes de pain à ne pas manquer, si vous êtes de voyage dans l’un des pays du Maghreb. La cuisine algérienne trône avec deux recettes populaires, notamment les Mhadjeb et la Kesra.

En effet, la Mahdjouba algérienne a décroché le titre du meilleur pain maghrébin. Et ce, grâce à la recette de sa pâte qui forme un pain plat épais et floconneux, semblables à des crêpes. Ce mets est, d’ailleurs, l’un des plus populaires en Algérie.

En deuxième position arrive la Kesra, connue également sous le nom de “Aghroum”. Une autre recette qui sort directement de l’héritage kabyle, réalisée à base de semoule, d’huile, de sel et d’eau. Cette préparation qui forme une pâte est cuite dans un tadjine ou sur une cuisinière.

Quels sont les meilleurs pains au Maghreb ?

Ce nouveau top 14 de Taste Atlas se poursuit avec le M’semen, une recette issue du Maroc, en 3ᵉ place de ce podium, suivie par le Bazin de la Libye en 4ᵉ place et le Batbout marocain en 5ᵉ position. Par ailleurs, la Harcha et le Khobz, deux recettes de pain de la cuisine marocaine, arrivent en 6ᵉ et 7ᵉ places, respectivement.

La cuisine algérienne fait une nouvelle apparition dans ce classement de TasteAtlas, avec le Khobz Eddar, qui se place en 8ᵉ place. Dans le top 14 des meilleurs pains se positionne la Khobza Medfouna et le Krachel du Maroc arrivent en 9ᵉ et 10ᵉ places.

Par ailleurs, la cuisine tunisienne se positionne en 11ᵉ place de cette liste de TasteAtlas, grâce à la recette du Rougag. Le top 14 des meilleurs pains au Maghreb se complète par trois recettes de la cuisine libyenne, à savoir : Ftat misrati, Khbeiza bil tonn et Khubzah bil a3shab.

