Nouveau classement de TasteAtlas : ce plat algérien fait saliver les internautes

La gastronomie algérienne poursuit son déploiement à l’international et s’ouvre de plus en plus sur le monde. Dans un nouveau classement du spécialiste des conseils culinaires, TasteAtlas, la cuisine algérienne se distingue à nouveau, avec l’un des plats préférés des Algériens.

En effet, TasteAtlas revient dans un nouveau classement, publié en date du mercredi 22 mai 2024, pour dévoiler la liste des meilleurs plats à base d’olives, dans le monde.

Meilleurs plats à base d’olives : le Tajine Zitoune algérien dans le Top 10 de TasteAtlas

La gastronomie algérienne, c’est d’abord une histoire de transmission, de mères en filles, d’un héritage culinaire riche en saveurs méditerranéennes, où les épices jouent avec les influences berbères, ottomanes, arabes et françaises, offrant, ainsi, une exploration gourmande d’un autre aspect de l’Algérie.

En plus d’un couscous, le plat national avec ses nombreuses itérations, la gastronomie algérienne offre, aussi, l’occasion de déguster toute la variété des spécialités régionales qui font le sel de cette cuisine. Notamment : la Rechta, la Chorba Frik, la Chakhchoukha, ou encore le Tajine zitoune.

D’ailleurs, ce dernier a été cité dans le dernier classement de TasteAtlas. En effet, le Tajine Zitoune algérien, arrive en quatrième place de la liste des meilleurs plats à bases d’olives, au monde. Composés de morceaux de poulets, d’olives, de carottes et d’un assortiment d’épices, ce plat est généralement cuit dans un tajine, ce qui renforce un goût succulent.

Longtemps restée dans l’ombre de ses cousines marocaines et tunisiennes, la gastronomie algérienne se fait désormais une place au soleil, offrant un voyage dans les casseroles de cette cuisine à la fois généreuse et variée, à travers des recettes familiales du quotidien.

À LIRE AUSSI :

>> Meilleures spécialités de la Street Food : la Garantita se hisse dans le top 20 mondial

>> IOOC Istanbul 2024 : l’huile d’olive algérienne primée en Turquie