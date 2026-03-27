La ville d’Oran renforce son rayonnement culturel international avec l’inauguration du nouveau siège de l’Institut Cervantès, en présence du chef de la diplomatie espagnole. Une initiative qui s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre l’Algérie et l’Espagne, notamment à travers la culture et l’éducation.

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne, José Manuel Albares, a procédé vendredi à l’inauguration du nouveau siège de l’Institut Cervantès d’Oran, à l’occasion de sa visite officielle en Algérie.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités diplomatiques et culturelles, notamment l’ambassadeur d’Algérie en Espagne, Abdelfatah Daghmoum, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Ramiro Fernández Bachiller, ainsi que la directrice de la Culture et des Arts de la wilaya d’Oran, Bouchera Salhi.

À travers cet événement, les deux pays affichent clairement leur volonté de renforcer les échanges culturels, considérés comme un levier essentiel du rapprochement entre les peuples.

Un espace moderne dédié à la langue et à la culture espagnoles

Lors de sa visite, José Manuel Albares a parcouru les différentes infrastructures du centre, échangeant avec les étudiants et le personnel pédagogique. Il a également pris connaissance des missions et des activités de l’établissement à travers les explications fournies par son directeur, Juan Manuel Cid Muñoz.

Le nouveau siège de l’institut se distingue par des équipements modernes et adaptés à l’enseignement linguistique. Il comprend notamment 13 salles de cours dédiées à l’apprentissage de la langue espagnole, une bibliothèque riche d’environ 7 000 ouvrages, ainsi que des espaces administratifs et pédagogiques.

Chaque année, l’institut accueille près de 5 000 apprenants, encadrés par une équipe de 30 enseignants spécialisés. Ce chiffre témoigne de l’intérêt croissant des Algériens pour la langue espagnole, portée par des perspectives académiques, professionnelles et culturelles.

La visite s’est conclue par la signature du livre d’or du centre par le ministre espagnol, marquant symboliquement l’importance de cet événement dans les relations bilatérales.

Les centres culturels espagnols en Algérie, un réseau en expansion

L’Institut Cervantès constitue le principal outil de diffusion de la langue et de la culture espagnoles à l’international. En Algérie, sa présence s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les liens historiques et linguistiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Outre Oran, d’autres structures participent à cette dynamique culturelle, notamment à Alger, où l’institut joue également un rôle central dans la promotion de l’espagnol.

Dans la capitale, l’Institut Cervantès d’Alger propose une offre variée : cours de langue, certifications officielles, projections de films, conférences et événements culturels. Il constitue un espace d’échange privilégié entre artistes, universitaires et étudiants des deux pays.

Cette implantation à Alger permet de toucher un public plus large et de consolider l’ancrage de la culture espagnole en Algérie.

Une coopération culturelle appelée à se renforcer

L’inauguration du nouveau siège à Oran s’inscrit dans une volonté commune d’élargir la coopération culturelle entre l’Algérie et l’Espagne. À travers ces centres, l’objectif est non seulement de promouvoir la langue espagnole, mais aussi de favoriser le dialogue interculturel et les échanges académiques.

Dans un contexte régional marqué par des enjeux diplomatiques et économiques, la culture apparaît alors comme un terrain de rapprochement durable. Les centres de l’Institut Cervantès en Algérie incarnent ainsi une passerelle entre les sociétés civiles, contribuant à renforcer les liens historiques entre les deux nations.

Avec ce nouveau siège à Oran, l’Espagne consolide sa présence culturelle en Algérie et confirme l’importance stratégique du soft power culturel. Une initiative qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux projets communs dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la coopération universitaire.