Nouveau BMS en Algérie : pluies, orages et vents forts ce mardi 5 mai, plusieurs wilayas sous vigilance

Le printemps s’efface face à une offensive météorologique sévère. Ce mardi 5 mai, l’Algérie fait face à une double menace : des pluies orageuses intenses au Nord et de violentes tempêtes de sable au Sud. L’Office National de la Météorologie a déclenché un nouveau BMS, plaçant des dizaines de wilayas sous haute surveillance. Si vous prévoyez de prendre la route aujourd’hui, voici les zones à éviter absolument pour ne pas vous laisser surprendre.

Le temps pluvieux continue de s’imposer en Algérie en ce mardi 5 mai. Depuis plusieurs jours, les perturbations météorologiques s’enchaînent et installent une atmosphère instable sur une grande partie du pays. Le ciel reste chargé, les averses se multiplient et les épisodes orageux gagnent en intensité par moments.

Face à cette situation, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) renforcent leur dispositif d’alerte. Un bulletin météorologique spécial (BMS) place plusieurs régions en vigilance, tandis que d’autres zones passent en alerte de niveau jaune. Face à cette météo, il est important d’anticiper les conditions météorologiques susceptibles d’impacter les activités quotidiennes et les déplacements.

Pluies et orages : plusieurs wilayas placée en vigilance ce mardi

Les prévisions annoncent des précipitations accompagnées d’orages dans de nombreuses wilayas. Le phénomène ne se limite pas à une zone précise. Il s’étend de l’est vers le centre et touche également certaines régions de l’ouest.

Les wilayas concernées par les pluies incluent El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, M’sila, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Oran, Aïn Témouchent, Béni Abbès et Tindouf.

À cette liste s’ajoutent de nombreuses autres wilayas exposées au risque orageux, notamment Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Aïn Defla, Blida, Médéa, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen.

Dans ces régions, les averses pourraient se montrer localement soutenues, avec des orages capables de renforcer l’instabilité atmosphérique en cours de journée.

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Vents forts et tempêtes de sable au Sud

Le sud du pays n’échappe pas à cette dynamique agitée. Les prévisions signalent des vents forts susceptibles de provoquer des tempêtes de sable dans plusieurs wilayas. El Oued, Touggourt, El Bayadh, Timimoun et Béni Abbès figurent parmi les zones directement concernées.

Ces conditions peuvent réduire considérablement la visibilité et compliquer les déplacements, notamment sur les axes routiers.

Une nouvelle dégradation attendue dès demain

L’instabilité ne devrait pas faiblir dans l’immédiat. Les prévisions pour la journée de demain, mercredi 6 mai, annoncent déjà la poursuite des pluies et des orages dans un grand nombre de wilayas. El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Batna, M’sila, Djelfa, Laghouat, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh et Naâma restent sous surveillance.

Dans le sud, les vents forts et les tempêtes de sable continueront d’affecter des wilayas comme El Meniaa, Timimoun, Béni Abbès, Béchar, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah.

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Cette configuration météorologique impose une attention constante. Les fortes pluies peuvent provoquer des accumulations d’eau rapides en milieu urbain, tandis que les orages accentuent les risques localisés. Dans le sud, les vents et le sable compliquent davantage les conditions de circulation.

Ainsi, suivre les bulletins météo devient essentiel pour anticiper les déplacements et limiter les imprévus.

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