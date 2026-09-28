Nouveau BMS en Algérie : de fortes pluies attendues ce lundi 28 septembre, voici les wilayas concernées

Quatre wilayas du Grand Sud basculent en vigilance orange ce lundi 28 septembre 2026. L’Office national de la météorologie (ONM) a activé un BMS de niveau 2 annonçant des cumuls susceptibles d’atteindre 30 mm par endroits. D’autres wilayas feront également face aux précipitations aujourd’hui, avec des orages sur un périmètre nettement plus large. Mardi, l’instabilité gagnera plusieurs régions du Nord-Ouest.

Vigilance orange : quatre wilayas sous surveillance météo

Le bulletin météo spécial vise In Guezzam, Tamanrasset, Djanet ainsi que la partie sud de la wilaya d’Illizi. Les services de Météo Algérie y attendent des quantités oscillant entre 20 et 30 mm. La période de validité court de 9h jusqu’à 23h ce lundi.

En dehors de ce périmètre placé sous alerte renforcée, d’autres localités sahariennes recevront des averses. In Salah, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar figurent parmi les zones concernées par ces précipitations.

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Les orages débordent largement du Grand Sud ce lundi

L’activité orageuse dessine une carte bien plus étendue que celle des fortes pluies. Treize wilayas apparaissent sur la liste diffusée par l’ONM. On y retrouve des territoires de l’Ouest et des Hauts-Plateaux comme Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma.

Le reste du dispositif couvre les wilayas d’Illizi, Djanet, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf. Ces phénomènes peuvent s’accompagner de rafales brèves et de ruissellements rapides sur les terrains secs.

Météo Algérie : le temps prévu mardi 29 septembre

La journée de mardi ne marquera aucune accalmie franche. Les pluies persisteront sur Ouargla, El Meniaâ, Timimoun, Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Les orages, eux, franchiront une nouvelle étape géographique. Outre les wilayas du Sud, ils toucheront Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Chlef, Mascara, Relizane, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Le Centre-Ouest et l’Ouest entrent donc pleinement dans la zone perturbée.

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Tipaza : la voie rapide Bou Ismaïl – Douaouda coupée une nuit

Les autorités de la wilaya de Tipaza avaient décidé d’interrompre totalement la circulation sur l’axe rapide entre Bou Ismaïl et Douaouda. La coupure, valable dans les deux sens, s’étendait de 23h dimanche 27 septembre à 6h ce lundi matin.

Motif de cette fermeture : la démolition d’une passerelle piétonne jugée dangereuse, implantée au niveau du quartier Yaâkoub Amar, sur le territoire de la commune de Douaouda. L’opération s’inscrit dans le chantier de modernisation de cet axe très emprunté.

Deux itinéraires de substitution avaient été prévus. Vers Alger, les conducteurs emprunteront la route communale bordant l’école Yaâkoub Amar, puis le chemin de wilaya n°57 avant de retrouver la voie rapide à l’échangeur du colonel Abbas. En sens inverse, la déviation démarre à ce même échangeur et passe par la RN11, Douaouda Marine et Fouka Marine, jusqu’au raccordement de Bou Ismaïl.

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