Au lendemain de la marche contre l’antisémitisme, tenu le dimanche 12 novembre dernier, qui a regroupé plus de 182 000 personnes à Paris, la journaliste française Élisabeth Lévy a tenu des propos polémiques sur les musulmans dans l’émission l’Heure des Pros.

« L’antisémitisme qui pose un problème de vie aux Juifs vient en général de musulmans » a déclaré la polémiste sur CNEWS. Par ailleurs, quelques heures après sa déclaration, elle a été accueillie par Cyril Hanouna dans ‘Touche Pas à Mon Poste ».

Élisabeth Lévy a été invitée dans TPMP pour s’expliquer suite à ses propos polémiques sur les musulmans. Notamment, dans un débat sur l’antisémitisme. Cependant, une partie des chroniqueurs de Cyril Hanouna était révoltée, dont Moundir Zoughari, ex-animateur des « Apprentis aventuriers ».

Moundir recadre Élisabeth Lévy suite à ses propos sur les musulmans

Lors de ce débat très animé, l’essayiste a fait face à Moundir qui s’est lancé dans un long discours rédigé dans cette fameuse et émouvante lettre « d’excuses ». En effet, Moundir Zoughari a commencé ses mots par « Nous musulmans, on s’excuse ».

Très touché, Moundir apparaît déterminé à montrer à Lévy qu’il ne tolère pas ces mots contre les musulmans, et a commencé à citer quelques faits historiques. « Nous musulmans, on s’excuse d’avoir sauvé la France lors de la Seconde guerre mondiale… Nous sommes allés au front avec des prières qui, visiblement, ne dérangeaient personne à cette époque-là, pendant que la majorité des Français collaborait, bien à l’abri, et qu’une infime communauté de héros résistait difficilement tant la délation existait » a-t-il déclaré.

« On s’excuse, parce que l’imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, a sauvé des juifs de la xénophobie » a ajouté Moundir en obligeant Elisabeth Lévy à le regarder dans les yeux. « Torturé, puis déporté à Dachau, vous connaissez ça aussi, je suppose ?! Nous, musulmans, on s’excuse, car nous sommes allés jusqu’à les protéger dans notre pays d’origine« , poursuit, par ailleurs, l’ancien candidat de Koh-Lanta avant de conclure sa lettre par une citation d’Albert Camus « La bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler… ».

Moundir critiqué suite à ses paroles dans TPMP

En plus des autres chroniqueurs de TPMP qui se sont attaqués à Moundir pour défendre Elisabeth Lévy, les mots de l’animateur ont suscité l’indignation des internautes sur les réseaux sociaux. En effet, ces derniers l’accusent d’avoir déformé l’histoire.

Par ailleurs, d’autres se sont indignés que Moundir ait évoqué la Gestapo face à la chroniqueuse, qui s’est attaquée en premier aux musulmans.

