« Nous allons nous mobiliser pour obtenir la libération de Sansal », la France réagit

Comme il fallait s’y attendre, la condamantion de Boualem Sansal a suscité la réaction de Paris. Idem du ministre des Affaires Étrangères Jean-Noël Barrot.

La Cour d’Alger a rendu ce mardi 1er juillet une décision définitive concernant l’affaire Boualem Sansal. Elle a confirmé la peine initiale de cinq ans d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre de l’accusé, assortie d’une amende de 500 000 dinars.

Cette décision intervient alors que le parquet avait requis une peine plus lourde, pouvant aller jusqu’à dix ans de réclusion. La Cour a donc choisi de maintenir la première sentence, rejetant ainsi les demandes plus sévères du parquet.

Pour Paris, il s’agit d’une décision « incompréhensible et injustifiée ». « La France regrette la condamnation en appel à une peine de prison ferme de notre compatriote Boualem Sansal qui maintient la peine prononcée en première instance », réagit le gouvernement français par le biais du porte-parole du ministère des Affaires étrangères au verdict rendu dans la matinée par la cour d’appel d’Alger.

« La France va se mobiliser pour obtenir la libération de Sansal », rassure Barrot

Le ministre des Affaires Étrangères français, Jean-Noël Barrot, a été interrogé sur la condamnation de Boualem Sansal. Il appelle les autorités algériennes à prendre en considération l’état de santé de l’écrivain de 75 ans.

« Je veux m’indigner de la condamnation de notre compatriote Boualem Sansal en appel, qui est incompréhensible et injustifiable. Maintenant que la procédure est arrivée à son terme, les autorités algériennes sont face à un seul choix ; celui de l’humanité, de la responsabilité et du respect, permettant à notre compatriote de se libérer pour pouvoir se soigner, en tenant compte de son état de santé », dira-t-il.

Le ministre français ne s’est pas arrêté là. Il assure que la France va se mobiliser pour obtenir la libération de Sansal. « Nous avons été vivement choqués par sa condamnation, qui est très lourde. Nous resterons à ses côtés, comme ce fut toujours le cas depuis son arrestation en novembre 2024. Nous allons nous mobiliser pour obtenir sa libération ».

Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien de 75 ans, a été arrêté à l’aéroport d’Alger le mois de novembre dernier. Il a été mis dans la foulée en détention provisoire pour avoir tenu des propos remettant en cause les frontières actuelles de l’Algérie. Poursuivi notamment pour « atteinte à la sûreté de l’État, à l’intégrité du territoire et à la stabilité des institutions », il a été condamné en mars dernier, en première instance devant le tribunal de Dar El Beida, à 5 ans de prison ferme. La peine a été confirmée ce mardi à l’issue d’un procès en appel au cours duquel le parquet a requis 10 ans de prison ferme. Il faut dire que cette affaire a accentué les tensions entre Alger et Paris, dont les relations se sont dégradées depuis environ une année.