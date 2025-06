Nouris Elbahr Ferries ajuste son programme estival : plusieurs traversées modifiées

Alors que la haute saison bat son plein, la compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries a annoncé ce dimanche 22 juin des modifications importantes dans son programme de traversées pour le mois d’août 2025.

Ces ajustements concernent notamment les liaisons entre l’Algérie et l’Espagne, et interviennent à la suite de contraintes logistiques dans les ports européens.

Dans un communiqué officiel, la compagnie informe les voyageurs que quatre traversées prévues au début du mois d’août seront avancées d’un jour, dans le but de mieux s’adapter à la gestion portuaire durant la haute saison estivale.

Voici le détail des modifications annoncées :

La traversée Alger – Alicante du 3 août 2025 est avancée au 2 août 2025 ;

du est avancée au La traversée Alicante – Oran du 4 août 2025 est avancée au 3 août 2025 ;

du est avancée au La traversée Oran – Alicante du 5 août 2025 est avancée au 4 août 2025 ;

du est avancée au La traversée Alicante – Alger du 6 août 2025 est avancée au 5 août 2025 ;

La compagnie recommande à ses passagers concernés de vérifier les mises à jour de leur réservation et de prendre leurs dispositions pour s’adapter à ces nouveaux horaires.

Un programme estival dense et international

Inauguré le 9 juin 2025, le plan estival de Nouris Elbahr Ferries s’étend du 15 juin au 30 septembre 2025. Il comprend des liaisons régulières entre Marseille, Alicante et les ports algériens d’Alger et d’Oran, via trois lignes principales : Alicante – Alger, Alicante – Oran et Marseille – Alger.

Pour le mois de juin, la compagnie a programmé cinq traversées entre Alger et Alicante, quatre entre Alger et Marseille, et six entre Oran et Alicante. Ce rythme s’intensifiera durant les mois de juillet, août et septembre, avec huit à neuf traversées mensuelles prévues pour ces mêmes lignes.

Selon le communiqué de Nouris El Bahr, ces changements de dates sont dus à des ajustements organisationnels spécifiques dans les ports, dictés par la forte affluence estivale. Une réalité bien connue des compagnies maritimes, qui doivent jongler entre disponibilité des quais, délais d’escale et coordination avec les autorités portuaires locales.

Un appel de vigilance pour les voyageurs

La compagnie invite donc sa clientèle à vérifier régulièrement les mises à jour sur son site officiel et à rester en contact avec ses agences pour tout complément d’information.

Elle affirme sa volonté de garantir un service fiable et adapté aux exigences de la haute saison, tout en remerciant les passagers pour leur compréhension.