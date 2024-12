Nouris Elbahr Ferries : 485 passagers algériens bloqués au port d’Alicante

Que se passe-t-il avec Nouris Elbahr Ferries ? Des centaines de passagers de la nouvelle compagnie maritime se retrouvent dans le désarroi à Alicante. Les passagers qui devaient embarquer à destination de l’Algérie, lundi soir, se retrouvent bloqués en Espagne.

Pour cause, la compagnie, tant attendue pour renforcer le transport maritime en Algérie, n’a pas opéré le voyage prévu à cette date pour des raisons non déterminées.

Des centaines de passagers algériens bloqués à Alicante : que se passe-t-il avec Nouris Elbahr Ferries ?

L’annonce a été faite par le député et membre de la Commission des affaires étrangères de l’APN, Mohamed Hani, qui s’est exprimé mardi sur cet incident, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. L’Affaire a suscité de vives réactions de la part des voyageurs algériens.

« J’ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin ! Ce qui se passe au port d’Alicante où la société privée de transport maritime, qu’on attendait avec joie pour donner un nouveau souffle au transport maritime, a laissé ses passagers au port d’Alicante sans prise en charge« , a-t-il expliqué dans sa vidéo.

Selon le député, au total 485 passagers et 200 véhicules sont laissés à l’abandon au port d’Alicante, en Espagne, depuis lundi dernier, sans prise en charge.

Algérie Ferries à la rescousse de Nouris Elbahr Ferries

Par ailleurs, Mohamed Hani souligne que Nouris Elbah Ferries n’a pas communiqué sur les raisons de l’annulation de sa traversée depuis l’Espagne. Dans la suite de sa vidéo, le député souligne les efforts fournis par Algérie ferries pour la prise en charge d’une partie des voyageurs coincés au port d’Alicante.

De son côté, la compagnie privée Nouris Elbahr Ferries a publié un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle. Le transporteur informe les passagers concernés par la traversée Alicante – Alger, initialement prévue pour le 9 décembre dernier, qu’un nouveau voyage est programmé pour ce mercredi 11 décembre à 20h.

La direction générale de Nouris Elbah Ferries appelle ses clients à prendre contact avec ses services pour obtenir des informations supplémentaires sur la traversée en question.

Après plusieurs semaines de retard, Nouris Elbahr Ferries a finalement inauguré ses traversées maritimes en Algérie en octobre dernier. Cette nouvelle compagnie, très attendue par les voyageurs, a suscité un engouement certain, notamment en raison de l’espoir qu’elle incarne d’un renouveau du transport maritime en Algérie.

