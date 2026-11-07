Le chercheur algérien Noureddine Melikechi honoré par une université américaine

L’Université du Massachusetts Lowell (UMass Lowell), aux États-Unis, rend hommage au physicien algérien Noureddine Melikechi en créant un programme permanent d’innovation scientifique qui porte son nom. Cette initiative distingue le parcours du chercheur, reconnu pour ses contributions à la recherche scientifique et sa participation à plusieurs missions d’exploration martienne de la NASA.

Baptisé « Dean Noureddine Melikechi Endowed Kennedy College of Sciences Faculty Innovation Fellowships », ce dispositif vise à soutenir durablement la recherche et l’innovation au sein du Kennedy College of Sciences.

Sa création a été rendue possible grâce à un don de plusieurs millions de dollars accordé à l’université par le mécène John Kennedy, auquel s’ajoute un investissement initial de 2,5 millions de dollars.

Le programme repose sur deux principaux axes. Le premier prévoit un accompagnement des enseignants-chercheurs à différentes étapes de leur carrière afin de leur permettre de développer leurs travaux de recherche et d’accélérer leurs projets d’innovation.

Le second favorise la formation pluridisciplinaire des doctorants en sciences. Il leur offre la possibilité de suivre un parcours conjoint associant un doctorat (PhD) à un master en administration des affaires (MBA). L’objectif est ainsi de leur permettre d’acquérir à la fois une expertise scientifique et des compétences en gestion.

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Noureddine Melikechi, un physicien algérien au cœur des missions de la NASA

Originaire de Thénia, dans la wilaya de Boumerdès, Noureddine Melikechi s’est imposé comme une figure reconnue de la recherche scientifique internationale. Spécialiste de l’optique quantique, de la spectroscopie et des technologies laser, il a notamment contribué à plusieurs projets majeurs de la NASA consacrés à l’exploration de Mars.

Le chercheur a participé aux missions Mars Science Laboratory et Mars 2020, notamment à travers le développement et le traitement des données des instruments ChemCam, embarqué sur le rover Curiosity, et SuperCam, installé sur Perseverance.

Ses travaux dépassent également le domaine spatial. Il explore notamment les applications des technologies laser dans le secteur médical, avec des recherches consacrées au diagnostic précoce de certaines pathologies, dont les cancers de l’ovaire et de la prostate.

Avant de rejoindre l’Université du Massachusetts Lowell, Noureddine Melikechi a fondé et dirigé le Centre de recherche en optique de la Delaware State University. Aujourd’hui, il occupe les fonctions de doyen du Kennedy College of Sciences à UMass Lowell.

À travers ce programme permanent, l’université met ainsi à l’honneur un parcours scientifique qui associe recherche fondamentale, innovation technologique et collaborations internationales.