Noureddine Bedoui et Abdelmalek Boudiaf écopent d’une nouvelle peine de prison ferme

JUSTICE – La Cour d’Alger a condamné ce dimanche 19 novembre 2023, les deux ex-ministres, Noureddine Bedoui et Abdelmalek Boudiaf, à une nouvelle peine de quatre (4) ans de prison ferme, dans une affaire de corruption.

Cette nouvelle condamnation, rapporte l’APS, concerne « la conclusion d’un marché douteux portant sur la réalisation de l’aérogare de Constantine (pour l’aéroport Mohamed Boudiaf, NDLR) » lorsque Noureddine Bedoui et Abdelmalek Boudiaf ont exercé la fonction de walis de cette wilaya.

Selon l’arrêt du renvoi, les deux accusés se sont rendus coupables, pendant leurs mandats respectifs à la tête de la wilaya de Constantine, du gonflement de l’enveloppe financière de ce projet. Comme nous l’avons rapporté dans l’article ci-dessous, le montant des sommes dilapidé atteindrait 300 milliards de centimes.

De plus, l’ouvrage n’a été réceptionné qu’au bout de 10 ans, alors que le cahier des charges prévoyait un délai de 48 mois. L’ancien Premier ministre et l’ancien ministre de la Santé sont aussi poursuivis pour d’autres accusations relatives à « l’abus de fonction et l’octroi d’indus avantages ».

Pour rappel, en juin dernier, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed avait condamné Noureddine Bedoui et Abdelmalek Boudiaf à une peine de cinq (5) ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million de dinars.