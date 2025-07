Nour, entre la vie et la mort, attend un transfert médical urgent

Nour n’a que neuf ans. Neuf petites années à lutter contre la maladie, sans jamais connaître le goût insouciant d’une enfance normale. Aujourd’hui, souffrant d’une insuffisance rénale sévère que des traitements inadaptés ont dramatiquement aggravée, la fillette voit ses forces diminuer un peu plus chaque jour.

Le dernier espoir de Nour, désormais, est un transfert médical urgent à l’étranger. Sa mère lance un cri de détresse au ministère de la santé : chaque jour perdu rapproche Nour du pire.

Nour, une enfance marquée par la maladie

Il est difficile d’imaginer à quoi peut ressembler une vie d’enfant quand chaque instant est rythmé par la douleur. Pourtant, c’est la réalité quotidienne de Nour, âgée d’à peine neuf ans.

Depuis sa naissance, Nour n’a jamais connu une enfance ordinaire. Dès ses premières années, alors que les autres enfants jouaient dehors ou allaient à l’école, elle passait ses journées entre rendez-vous médicaux et hospitalisations répétées.

Ses petits bras sont devenus habitués aux aiguilles, aux perfusions, aux prises de sang. Nour souffre depuis toujours d’anémie sévère et de douleurs articulaires chroniques, qui la privent de jeux simples et lui volent les joies les plus banales d’une enfant.

Aujourd’hui, son combat prend une tournure dramatique : une insuffisance rénale sévère diagnostiquée il y a quelques mois, venue comme un coup de grâce sur un corps déjà éprouvé par tant d’années de lutte. Nour n’a plus la force de sourire comme avant. Chaque jour, elle s’affaiblit un peu plus, ses yeux, autrefois pétillants, s’éteignent lentement.

Dans sa chambre d’hôpital, entourée de ses proches impuissants, Nour attend. Elle attend une réponse, un espoir, une décision capable de lui sauver la vie. Mais surtout, elle attend une chose qu’elle n’a jamais véritablement connue : vivre enfin comme une enfant normale.

Des médicaments génériques qui aggravent son état

Dans ce combat déjà si difficile, Nour et sa famille ont dû affronter un autre ennemi, insoupçonné : les effets secondaires de médicaments génériques inadaptés à son état.

Depuis quelques mois, les médecins tentent tout ce qu’ils peuvent avec les moyens disponibles localement. Mais les génériques administrés à Nour, censés soulager ses douleurs et stabiliser sa maladie, ont finalement aggravé son état de manière alarmante.

« Chaque jour, nous la voyons souffrir davantage, confie sa mère avec une voix brisée. Ces médicaments censés l’aider n’ont fait qu’empirer les choses. Elle vomit, elle tremble, elle est constamment épuisée… Son corps n’en peut plus. »

Aujourd’hui, les médecins en Algérie sont unanimes : ils ne disposent plus des ressources nécessaires pour la soigner correctement. L’état de Nour, déjà précaire, s’aggrave à grande vitesse à cause de ces traitements mal adaptés.

Désormais, le temps presse. La nécessité d’un transfert urgent vers l’étranger n’est plus une simple recommandation, c’est devenu une urgence vitale.

Dans l’attente douloureuse d’une réponse officielle, la famille de Nour vit suspendue entre espoir fragile et angoisse permanente. Chaque journée écoulée rapproche un peu plus leur fille du pire.

“Sauvez Nour !”, le cri d’une mère en détresse

Face à la dégradation rapide de l’état de Nour, sa mère a décidé de briser le silence. Elle ne supporte plus de voir sa fille souffrir, elle ne peut plus se taire devant l’inaction et l’indifférence.

« Chaque matin, j’ai peur d’entrer dans sa chambre, raconte-t-elle les yeux remplis de larmes. Peur de ce que je pourrais y découvrir. Je supplie les autorités de réagir vite. Nour ne peut plus attendre. »

Pour elle et pour toute sa famille, c’est désormais une course contre la montre qui s’est engagée. Mais les démarches pour organiser un transfert médical urgent à l’étranger restent bloquées, sans réponse claire, sans engagement des institutions concernées.

« Pourquoi laisse-t-on ma fille mourir lentement sous mes yeux ? Qu’avons-nous fait pour mériter ce silence ? », s’interroge douloureusement la mère de Nour.

Cette femme épuisée n’a qu’un seul cri, qu’un seul message aux responsables : « Sauvez Nour avant qu’il ne soit trop tard. Ce n’est pas une faveur, c’est juste son droit le plus élémentaire : le droit de vivre. »

Nour, une enfant, un espoir

Aujourd’hui, quelque part dans une chambre d’hôpital à Alger, Nour attend. Cette petite fille aux grands yeux tristes ne demande pourtant pas grand-chose : simplement une chance de continuer à vivre. Une chance d’être, enfin, une enfant comme les autres.

Demain, grâce à une décision rapide du ministère de la santé ,Nour pourrait retrouver ce sourire que la maladie a trop longtemps volé à son visage. Elle pourrait jouer, aller à l’école, rire aux éclats et grandir sereinement.

Mais chaque heure qui passe rend ce rêve un peu plus fragile. Chaque silence, chaque hésitation est une chance de moins pour Nour.

Ne laissons pas cette enfant devenir un symbole d’inaction ou d’indifférente impuissance. Faisons-en plutôt, tous ensemble, le symbole vivant d’une Algérie humaine, responsable et solidaire.

Aujourd’hui, c’est Nour qui a besoin de nous. Demain, ce pourrait être n’importe lequel de nos enfants. Sa vie dépend maintenant d’une décision, d’un geste, d’un choix.