Nouari, sans papiers algérien de 18 ans, auteur d’un geste héroïque en France

En France, dans le bassin de la Villete à Paris, une femme de 56 ans a failli perdre la vie, alors qu’elle tentait de sauver son chien tombé à l’eau. L’animal a été aspiré par un courant très fort sous une dalle d’une usine et est mort sur le coup.

En même temps, la victime s’est retrouvée, aussi attiré vers le fond, par le courant émanant d’une usine de traitement des eaux, et a crié à l’aide. Face à cette horrible scène, une personne a tenté de sauver la professeure de pilates, en lui lançant une bouée, mais en vain, Michelle la manque.

Un sans-papiers algérien sauve une femme de 56 ans de la noyade à Paris

Heureusement, Nouari, qui était allongé sur la pelouse, est intervenu pour secourir la quinquagénaire. N’écoutant que son courage, le jeune Algérien de 18 ans, a directement sauté à l’eau pour lui tendre la bouée et la remonter à la surface “sans lui, je serais morte“, a insisté Michelle.

Par ailleurs, d’autres personnes sont venus aider le jeune Algérien à tirer la bouée et à sauver la femme âgée de 56 ans. Les deux personnes, qui s’en sortent sans trop de séquelles, ont été transportées vers l’hôpital par les pompiers qui n’ont pas hésité à féliciter Nouari, qui a été, lui aussi, surpris par le courant et le bruit, pour sa bravoure et son courage.

Ce dernier a quitté l’Algérie, malgré son jeune âge, après la séparation de ses parents, pour s’installer en France et espérer trouver un travail dans une boulangerie. Après le drame et encore sous le choc, la miraculée a du mal à se rapprocher de l’eau et à se promener comme à son habitude. Aujourd’hui, elle réclame que ce lieu soit davantage sécurisé pour éviter d’autres drames.

