noTube: un convertisseur Youtube mp3 et mp4 pour télécharger gratuitement

Vous aimez regarder des vidéos et écouter de la musique en streaming ? Télécharger des fichiers vidéo et audio n’a jamais été aussi facile. Voici une présentation du convertisseur Youtube gratuit le plus simple d’utilisation : noTube . Ce convertisseur Youtube en mp3 ou mp4 est aussi compatible avec Dailymotion, Facebook, Instagram, Twitter et Viméo.

Un convertisseur vidéo en musique gratuit et sans inscription

Toutes les vidéos que vous aimez peuvent être téléchargées sur votre ordinateur. Cela vous permet d’y accéder hors connexion. Une vidéo peut être téléchargée telle qu’elle, ou transformée en fichier audio. Vous pouvez ainsi étoffer facilement la playlist de vos artistes favoris.

Écouter de la musique ou regarder des vidéos hors-ligne, cela économise la batterie de votre smartphone, tablette ou pc portable. C’est aussi la garantie de n’avoir aucune latence et de profiter pleinement de vos médias, sans être à la merci des caprices de votre connexion internet !

noTube est un convertisseur Youtube en mp3 ou mp4 gratuit. Vous n’avez pas besoin de créer un compte, de valider votre e-mail et de retaper un mot de passe oublié à chaque fois. C’est un vrai plaisir d’utilisation. En plus d’être gratuit et sans inscription, noTube est aussi une plateforme de téléchargement anonyme. Il n’y a aucun piège, vos données personnelles restent confidentielles.

Télécharger depuis Youtube, Dailymotion Facebook, Instagram, Twitter ou Viméo

Youtube est la plateforme de streaming la plus utilisée. Bonne nouvelle, noTube est aussi compatible avec d’autres sites internet. Vous pouvez ainsi télécharger des vidéos ou des musiques extraites de Dailymotion et Viméo. Si les médias qui vous intéressent sont sur des réseaux sociaux, c’est aussi possible depuis Facebook, Twitter et Instagram.

Aujourd’hui, beaucoup de plateformes sont inondées de publicités. Seule la souscription à un compte Premium payant peut vous en dispenser. Le téléchargement via un convertisseur Youtube en mp3 ou mp4 vous permet de contourner gratuitement ces publicités omniprésentes.

Comment utiliser noTube pour récupérer une vidéo ou un fichier audio ?

Pour utiliser le vidéo downloader et le vidéo converter noTube, rien de plus simple.

Récupérez l’adresse de la vidéo :

Commencez par récupérer l’URL de la vidéo Youtube, Viméo, Dailymotion, Facebook, Twitter ou Instagram que vous voulez télécharger. Ce lien se trouve en haut de votre navigateur. C’est l’adresse de la page web, qui commence par « https://www ». Il faut sélectionner et copier l’adresse (clic droit + copier ou ctrl+c).

1- Rendez-vous sur le convertisseur gratuit noTube

Ouvrez un nouvel onglet vers https://notube.net/fr/youtube-app-v1. L’interface est très simple et il est facile de s’y retrouver. Collez l’adresse de l’URL de la vidéo dans la zone de recherche (clic droit + coller ou ctrl+v).

2- Choisissez le format de sortie de votre vidéo

noTube est un convertisseur gratuit multi-format. Vous pouvez convertir votre vidéo aux formats suivants :

mp3 : le format standard des fichiers audios.

mp4 : le format standard des fichiers vidéos.

mp4 HD : un format vidéo de meilleure qualité (la vidéo d’origine doit aussi être en HD).

3gp : un format vidéo optimisé pour smartphone.

flv : un format flash utilisé pour les sites web.

Choisissez le format de sortie de votre choix (il est en mp3 par défaut), puis cliquez sur le bouton rouge « OK ».

3- Patientez le temps de la conversion de votre vidéo

La conversion de la vidéo se fait généralement en quelques secondes. Ce temps peut varier en fonction de votre connexion internet, de la qualité et de la taille du fichier.

4- Téléchargez le fichier converti sur votre ordinateur

Votre fichier est prêt ! Cliquez sur le bouton vert « Télécharger ». Vous pouvez maintenant retrouver la musique ou la vidéo sur votre appareil, dans le dossier « téléchargement ».