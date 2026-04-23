« Notre objectif est remporter la Coupe du monde 2026 », la folle ambition d’un international algérien

Le dernier stage du mois de mars de l’équipe nationale d’Algérie a apporté son lot de satisfactions, mais c’est sans doute l’éclosion d’Adel Aouchiche qui a le plus marqué les esprits. Le milieu de terrain offensif, formé au Paris Saint-Germain et évoluant actuellement sous les couleurs de Schalke 04, a fait des débuts prometteurs avec les Fennecs. Au-delà du terrain, c’est par ses mots, livrés dans un entretien fleuve accordé au média So Foot, que le joueur a fini de conquérir le public algérien.

L’arrivée d’Aouchiche chez les Verts n’est pas le fruit d’un opportunisme de dernière minute, mais l’aboutissement d’un long processus intérieur. Bien qu’il ait fait ses classes dans toutes les catégories de jeunes de l’équipe de France, son esprit était déjà tourné vers l’autre rive de la Méditerranée.

« Mon choix était dans ma tête depuis un moment. Pour être honnête avec toi, même lors de mes dernières années en équipe de France jeunes, j’y pensais déjà », confie-t-il avec sincérité.

Pour le natif de Blanc-Mesnil, revêtir le maillot frappé du croissant et de l’étoile est une évidence identitaire : « Je suis algérien, c’est dans mon cœur ». Si les discussions administratives pour son changement de nationalité sportive ont débuté en 2024, alors qu’il évoluait à Sunderland, Aouchiche insiste sur la fluidité de cette transition. Dès que l’appel de la Fédération algérienne de football est arrivé, le milieu de terrain n’a pas hésité une seconde.

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Un discours audacieux et des ambitions galactiques

Mais si Adel Aouchiche fait aujourd’hui la Une, c’est aussi pour son discours d’une audace rare. Loin de se contenter d’une simple participation au prochain mondial en Amérique, le nouveau numéro des Verts affiche des ambitions galactiques. S’inspirant de la mentalité de son ancien coéquipier parisien, Kylian Mbappé, il refuse de se fixer des limites.

« Je vais reprendre ce que disait Kylian : « Quand tu disputes une Coupe du monde, tu y vas pour la gagner. » En tant qu’Algérien, l’objectif est très clair : aller le plus loin possible et remporter ce trophée », lâche-t-il sans sourciller. Pour certains, une telle déclaration pourrait paraître prématurée, voire utopique, mais Aouchiche assume pleinement : « Je n’ai aucune crainte à le dire, et je ne me sens pas fou de le dire. »

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Le potentiel de l’Algérie : technique et ambition

Selon le pensionnaire de Schalke 04, l’Algérie dispose du vivier technique et humain nécessaire pour bousculer la hiérarchie mondiale. Pour lui, le succès passera par une alliance entre la rigueur tactique et l’âme algérienne, cette capacité à se transcender lors des grands rendez-vous.

« Il faut travailler dur, il faut de la qualité pour gagner une Coupe du monde, et nous, on en a. On y va pour montrer le vrai visage des Algériens, se donner à fond, laisser notre cœur sur le terrain », martèle-t-il. En affichant une telle confiance, Adel Aouchiche ne se contente pas d’intégrer l’effectif ; il insuffle une culture de la gagne qui pourrait bien être le moteur des Verts pour les prochaines échéances internationales. L’Amérique est prévenue : les Fennecs n’iront pas pour faire de la figuration.

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