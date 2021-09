Notes FIFA 22 : Quand Mahrez manifeste son mécontentement

« Let the debates begin ». C’est avec cette phrase que l’EA Sports FIFA a annoncé le classement des Top22 sur ses comptes officiels. Effectivement, ça a suscité des débats, des questions et surtout le mécontentement de l’international algérien Riyad Mahrez.

Les notes tant attendues de FIFA22 sont enfin dévoilées, où le bonheur des uns a fait le malheur des autres ! Ce classement officiel de plus de 17 000 joueurs est établi selon leurs talents, les évaluations des dénicheurs de talents sont rassemblées pour créer les notes FIFA.

Fixées par le Collectif Notes, elles sont accordées aux joueurs suite à une observation méticuleuse de leurs performances, jugées et évaluées sur plus de 30 attributs définissant le niveau technique des footballeurs. Le classement est là, aussi bien pour les fans des jeux vidéos et les supporters que pour les joueurs, sur le podium, Lionel Messi (93), suivi par Robert Lewandowski (92) et Cristiano Ronaldo (91).

Un tweet qui en dit long

Entre les absences et les présences qui font parler, la star de Manchester City, Riyad Mahrez, ne figure pas dans les Top22, il prend la cinquième meilleure note générale (86) des joueurs de son club, gagnant un point de plus que l’année dernière.

Le capitaine des Verts a exprimé publiquement son mécontentement de la note qui lui a été accordée à travers un Retweet, ayant uniquement pour légende deux émojis, largement suffisants pour manifester un mélange de déception et d’insatisfaction.

On ne peut que s’interroger sur cette note, définit-elle réellement le niveau technique de l’auteur de 14 buts et 9 passes décisives dans la saison passée ?