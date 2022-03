Notes des élèves : les enseignants risquent de nouvelles sanctions

Une erreur dans la notation des élèves exige plusieurs procédures pour être rectifiée et réinsérée dans le système d’informations.

Le ministère de l’éducation nationale s’est arrêté sur un souci courant qui ne cesse de surgir depuis l’adoption du système informatique au niveau des établissements scolaire. Il s’agit des erreurs commises lors de l’insertion des notes des élèves dans le système d’information.

En effet le ministère a constaté un nombre important de plainte concernant des erreurs de notation, ce qui nécessite une mobilisation pour mettre fin à ce problème.

Sur ce propos, par le biais de la note ministérielle n° 376 de 2022/03/15 contenant les dispositions supplémentaires pour la gestion de l’éducation des élèves dans le système d’information du secteur de l’éducation nationale. Le ministère a lancé un appel à tous les directeurs des directions d’éducation nationale, les inspecteurs d’éducation nationale, les inspecteurs des établissements d’enseignement primaire et ceux d’enseignement moyen. Et aux directeurs des établissements scolaires.

La note revient sur le problème susmentionné en indiquant une liste d’instructions à suivre pour parvenir à l’éviter.

Des procédures qui concernent en premier degré les enseignants

Le ministère est revenu sur les raisons du problème en indiquant que les directeurs et les enseignants de chaque établissement scolaire ont une part de responsabilité.

Sur ce, l’enseignant étant le premier responsable sur l’insertion des notes dans le système, et pour éviter toute erreur, ils ne doivent entamer la procédure qu’une semaine après le déroulement des examens et après avoir fait la correction avec ses élèves et que les copies d’examens soient vérifiées par ses derniers.

Ensuite, une fois les notes insérées dans le système d’information, l’enseignant est appelé à suivre et vérifier les notes avant l’établissement des conseils de classe ou les conseils des enseignants et avant le retrait des bulletins des notes. Selon la note du ministère, le suivi se fait par le biais d’un document qui doit être extrait à partir du système d’information. L’enseignant doit signer le document après avoir vérifié les notes de ses élèves puis il le remet à l’administration pour qu’il soit signer aussi par le directeur de l’établissement.

De sa part, le directeur doit veiller à la confirmation des notes des élèves chaque fin de trimestre pour que les parents peuvent consulter les notes de leurs enfants sur la plateforme numérique. Sachant que l’insertion des notes et leur modification ont pour dernier délais le dernier jour des deux trimestres, à savoir le premier et le deuxième trimestre. Et ce après la fermeture automatique du volet d’insertion des notes sur le système d’information.

En cas d’erreur et dans le cas où les parents et élèves ont découvert des fautes dans la notation sur leurs relevés, la réouverture de ce volet est possible et elle se fera au début du trimestre suivant mais uniquement pour deux semaines et ce, afin de rectifier les erreurs. Mais avant de faire, l’enseignant concerné par l’erreur doit déposer un rapport, signé et approuvé par le directeur de l’établissement, dans lequel il admet son erreur.

Et à la fin, une fois l’année scolaire est clôturée, aucune modification des notes ne sera permise et l’administration de l’établissement et l’enseignant prendront la responsabilité et subiront des sanctions disciplinaires à ce propos.