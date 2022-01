Nos cinq pavillons favoris à l’Exposition universelle de Dubaï

Les Émirats Arabes Unis accueillent de grands événements cette année. Outre la Coupe du monde de football au Qatar, sur laquelle les paris sportifs vont déjà bon train, c’est l’Exposition universelle, organisée pour la première fois au Moyen-Orient, qui attire les foules.

L’Exposition universelle 2020 de Dubaï, reportée à cause de la pandémie mondiale, a ouvert ses portes en octobre dernier et devrait accueillir environ 25 millions de visiteurs jusqu’au 31 mars 2022. C’est le plus grand événement touristique depuis le début de la crise sanitaire, et l’occasion de découvrir les visions du monde de demain imaginées par 190 pays, chacun disposant de son propre pavillon. Rappelons que l’Algérie avait gagné le « Silver Award » lors d’un précédent événement à Dubaï l’an dernier.

Répartis en trois quartiers, “Durabilité”, “Mobilité” et “Opportunité”, ces pavillons sont une représentation à la fois de l’identité culturelle d’un pays mais aussi de sa créativité et de ses idées pour l’avenir. Nous nous sommes concentrés sur cinq d’entre eux en particulier. Du Brésil à l’Italie en passant par la France, les Pays-Bas et l’Espagne, faites le voyage avec nous !

Le pavillon Brésilien

Le pavillon brésilien se trouve dans le secteur de la durabilité et a choisi le thème « Ensemble pour le développement durable ». Le pavillon s’étend sur plus de 4 000 mètres carrés, possède une structure en acier et une grande toile blanche, et utilise l’eau comme élément principal. L’attraction évoque le bassin amazonien, au cœur du désert de Dubaï. Avec la chaleur ambiante, les visiteurs qui souhaitent se rafraîchir et se mouiller les pieds sont au bon endroit. Animé de musique entraînante, de projections vidéos, et de saveurs exotiques, le lieu met tous les sens du visiteur en éveil.

Le pavillon des Pays-Bas

Le pavillon des Pays Bas est lui aussi situé dans le secteur de la durabilité et se concentre sur trois points : l’eau, l’énergie et l’alimentation. Lorsque vous entrez dans le pavillon, vous pénétrez dans un monde miniature doté de son propre système climatique. Le pavillon innove et met en valeur des solutions durables. Le focus est placé sur la récolte, grâce à des innovations telles qu’une ferme en forme de cône. Avec cette ferme végétale inspirée du futur ils ont développé une technologie innovante : extraire l’eau de l’air pour alimenter en eau le cône alimentaire expérimental.

9 000 plantes sont cultivées sur ce géant vert. On y retrouve aussi de nombreux champignons comestibles poussant à l’intérieur. Dedans, tout est calme, frais et sombre, ce qui rend l’expérience sensorielle plus impressionnante. Un véritable chef-d’œuvre, qui donne une idée sur l’avenir de la durabilité et des technologies alimentaires.

Le pavillon Français

Le Pavillon français est situé dans le quartier de la mobilité et est dédié au progrès.

L’écologie étant le thème principal, le Pavillon français est constitué de 2 500 mètres carrés de tuiles solaires photovoltaïques. En accord avec l’idée de conscience écologique, une horloge énergétique affiche en direct les détails de la consommation du bâtiment. Des photographies thématiques sont mises à jour deux fois par mois et vous pouvez les découvrir dès votre entrée dans le pavillon.

Les innovations françaises en matière de mobilité y sont également présentées. Vous y retrouvez les véhicules électriques, les voyages dans l’espace et des techniques de transport révolutionnaires.

Le pavillon Espagnol

Sous la devise « L’intelligence, toujours », l’Espagne montre au monde sa richesse créative et productive, sa capacité d’innovation et son engagement pour un avenir durable. Le pavillon, situé dans le quartier de la durabilité, couvre une superficie de 5 800 mètres carrés et se démarque par une architecture atypique, constituée d’énormes cônes colorés, partiellement recouverts de panneaux photovoltaïques ultralégers. L’un des espaces qui fait le plus parler de lui est la forêt de l’intelligence, avec des arbres capables d’absorber le CO2.

Ce lieu présente plusieurs exemples de projets espagnols qui contribuent à l’utilisation durable des ressources naturelles. On y retrouve l’arbre de l’équilibre ». Une installation connectée où les visiteurs peuvent voir comment leurs décisions ont un impact sur l’environnement.

Le pavillon Italien

Le pavillon italien est situé entre le district des opportunités et celui de la durabilité et se consacre au thème de la beauté. Sous la devise « la beauté rassemble les gens », le pavillon italien se base sur le concept de l’harmonie, de proportion et d’équilibre de l’ère classique. C’est là où innovation et tradition se croisent.

Le pavillon couvre 3 500 mètres carrés et se compose de trois grandes « coques » faites de matériaux nautiques de haute technologie et de cordes recyclées. Bel hommage à la science et à l’art, le décor italien est découpé en plusieurs zones : le Belvédère, les Histoires courtes, l’Espace d’innovation, le Théâtre de la mémoire et la Pente impérieuse. Sur ce pavillon, les reproductions, à l’identique, d’œuvres célèbres se mêlent à l’histoire du progrès technologique et de l’excellence du Made in Italy. La version imprimée en 3D du chef-d’œuvre de Michel-Ange, le David, est particulièrement convoitée par le public.

Voici donc nos cinq pavillons préférés, mais tous les autres sont également dignes d’intérêt. L’ensemble crée une expérience unique, donnant à voir le monde entier en un seul lieu. Un voyage formateur, pour éveiller ses sens et explorer le monde de demain !