Non-titularisation au championnat : Mahrez explique les raisons

Les Algériens ne se contentent pas uniquement de supporter les verts lors des compétitions nationales. Ils suivent aussi avec beaucoup d’attentions les performances des hommes de Belmadi dans les clubs européens et asiatiques.

C’est le cas notamment de Riyad Mahrez, la star et le chouchou du public algérien. Ce dernier s’emporte souvent contre les décisions de Pep Guardiola, connu pour sa philosophie en sport et les multitudes changements qu’il opère.

Mahrez qui ne s’est jamais rebellé contre le technicien espagnol, a enfin décidé de s’exprimer sur ce sujet dans une interview accordée à BeIN Sports. « Parfois, il faut passer par ces moments-là. Ce sont les décisions du Coach. C’est vrai que je n’ai pas trop joué en championnat. Mais s’il a besoin de moi, je serais prêt », a-t-il confié.

Autrement dit, l’international algérien avoue clairement qu’il respecte le choix de son entraineur. Rappelons par ailleurs, qu’il a joué mercredi passé en tant que titulaire lors de la dernière rencontre des Citizens face au Paris Saint-Germain.

Une rencontre durant laquelle, l’ailier algérien s’est imposé comme étant l’homme du match et a été par conséquent, largement applaudit comme à l’accoutumé. S’exprimant sur la Ligue des champions de l’UEFA (C1), Riyad Mahrez s’est montré déterminé à décrocher le trophée.

« C’est sûr qu’on veut remporter la Ligue des Champions. C’est une superbe compétition et on veut aller au bout. Pour cela, il faudra affronter les grands clubs. Contre le Paris Saint-Germain, on a prouvé qu’on fait partie des prétendants », révèle-t-il.

Riyad parle de Said Benrahma

Connu pour avoir toujours été modeste, humble, mais surtout encouragent à l’égard de ses compatriotes, le capitaine de l’équipe nationale n’a pas manqué à évoquer les performances de son coéquipier, qui évolue également en Angleterre, à savoir Saïd Benrahma.

« Il a fait de belles prestations. La saison dernière, il n’a pas beaucoup marqué. Mais il a toujours eu un bon rendement. Cette année, il est plus souvent titulaire et je suis content pour lui. Je lui souhaite plus de réussite », conclut Riyad Mahrez.