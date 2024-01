Non-retenu par Belmadi pour la CAN 2023, Djamel Benlamri envoie un message fort

Le défenseur du MC Alger, Djamel Benlmari, envoie un message fort aux médias algériens avant la CAN-2023. Il s’adresse également aux consultants des plateaux TV, en leur demandant de parler que du positif pour ne pas influer sur le groupe des Verts.

Djamel Benlmari enchaine les bonnes performances avec le MC Alger. Nombreux sont ceux qui attendaient son retour en sélection à l’occasion de la CAN-2023. Lors de la conférence de presse d’après-match MCA-JSK (1-1), il a été interrogé par un journaliste comment il a reçu sa non-convocation chez les Verts. Une question qui a un peu agacé le joueur qui a envoyé un message fort aux médias algériens.

« S’il vous plait, laissez l’équipe nationale tranquille. Le sélectionneur national a fait sa liste définitive. Ça ne sert absolument à rien de continuer à en parler. Il y a ceux qui courent derrière les scoops et les informations exclusives, mais cela risque de nuire à la sélection ». Dira-t-il.

Le message de Benlmari aux consultants des plateaux TV

L’un des grands artisans du sacre africain de 2019 en Égypte s’adresse également aux consultants des plateaux TV. Il leur demande de se montrer positifs et ne pas critiquer les joueurs, notamment ceux qui vont découvrir pour la première fois le tournoi continental.

« Je lance aussi un appel aux consultants des plateaux TV, que ce soit les journalistes ou les anciens joueurs ; ne critiquez pas les nouveaux joueurs qui vont découvrir pour la première fois la CAN. Restez derrière eux, soutenez-les, c’est la meilleure façon pour revenir de la Côte d’Ivoire avec le trophée africain. J’étais déjà en sélection en 2019 et, croyez-moi, les joueurs ne veulent entendre parler que du positif. On doit rester tous derrière notre équipe nationale pour qu’elle puisse nous offrir une troisième étoile ». A-t-il ajouté.