Non-respect des délais de livraison: le ministère menace les concessionnaires automobiles

Face à la multiplication des plaintes de citoyens concernant les retards importants dans la livraison de véhicules commandés, le ministère de l’Industrie a publié un communiqué ce lundi 8 avril 2024. Ce dernier exhorte fermement les concessionnaires automobiles à respecter scrupuleusement les délais de livraison, conformément au cahier des charges en vigueur.

Le ministère rappelle aux concessionnaires l’obligation de se conformer au cahier des charges, notamment aux articles 18 et 19 du décret n° 22-383 du 17 novembre 2022. Ces articles fixent les conditions et les modalités de livraison des véhicules neufs.

Le communiqué souligne également que certains concessionnaires ont induit l’opinion publique en erreur en faisant de la publicité mensongère sur la disponibilité des véhicules et les délais de livraison.

Face à ces manquements, le ministère met en garde les concessionnaires et les menace de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément en cas de non-respect de leurs engagements.

Pour faciliter les démarches des citoyens, le ministère de l’Industrie les invite à déposer leurs réclamations sur une plateforme numérique dédiée : dispositifs.industrie.gov.dz/reclamations

Retards dans les livraisons des véhicules : Les clients exaspérés

Depuis la reprise du marché automobile en Algérie fin 2023, les concessionnaires exigent le paiement intégral des véhicules neufs avant la livraison, promettant une attente d’un mois. Cependant, pour de nombreux clients, ce délai est largement dépassé, atteignant parfois trois mois.

Les concessionnaires automobiles, qu’ils soient italiens, chinois ou sud-coréens, invoquent des problèmes de transport maritime international liés à la situation en mer Rouge et des retards de douane pour justifier ces retards, des arguments qui ne convainquent souvent pas les clients.

Rappelons que le gouvernement algérien a accordé 38 agréments à des sociétés représentant des marques automobiles du monde entier, mais toutes n’ont pas encore commencé à importer des véhicules. Parmi les marques les plus présentes sur le marché, on trouve Opel (Allemagne), Fiat (Italie), JAC et Chery (Chine) et Kia (Corée du Sud).

Les clients mécontents exigent des explications claires et des solutions concrètes de la part des concessionnaires et des autorités. La question de la transparence des prix et des délais de livraison devient cruciale pour un marché automobile algérien en pleine mutation.