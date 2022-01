Non-participation de Amoura : Belmadi met les points sur les « i »

Hier soir, l’Algérie a été secouée par la défaite des verts contre la Côte d’Ivoire. Un échec qui a provoqué l’élimination des hommes de Djamel Belmadi à la CAN 2022.

Ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe d’Algérie Djamel Belmadi est revenu, lors d’un point de presse avant de prendre l’avion à destination d’Alger, sur cette défaite, mais aussi sur la non-participation de Mohamed Amoura aux matchs de la CAN.

« Vous nous dites de faire jouer Amoura, il faut y aller doucement quand même. Il ne faut pas inventer des choses qui n’existent pas. Ce n’est pas dès qu’on n’a pas gagné on cite des noms en disant qu’ils n’ont pas joués », a lancé le coach Belmadi.

« Ce sont des joueurs (Amoura, ndlr) qui n’ont jamais joués, laissez les grandir doucement. Ils ne sont pas aujourd’hui d’un niveau d’un tournoi comme celui-là. Même pour ceux qui ont disputés la Coupe Arabe, il y a une grande différence entre cette dernière et la CAN », a-t-il ajouté.

La réaction de Tebboune à l’élimination de l’Algérie

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune a réagi, hier soir, à la défaite des hommes de Djamel Belmadi contre les ivoiriens, mais aussi à la disqualification de l’Algérie à CAN.

« Une défaite sert, souvent, de leçon et constitue un motif qui catalyse l’enthousiasme et la volonté des personnes déterminées et ambitieuses de se surpasser et de faire ressortir le meilleur d’elles-mêmes », a écrit le président Tebboune dans un tweet.

« Ne baissez pas les bras. Persévérez, croyez en vos capacités et allez au bout de vos ambitions (…) Nous vous assurons de notre soutien et prions Dieu de guider vos pas lors de vos prochaines rencontres », a ajouté le chef de l’Etat.