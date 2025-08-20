« Non, je n’ai pas arrêté de boxer », Imane Khelif dément et accuse

Non, Imane Khelif n’envisage pas de mettre fin à sa carrière. La championne algérienne fait une mise au point catégorique, où elle a contredit son ex-conseiller, Nasser Yefsah.

Depuis ce matin, Imane Khelif a fait l’objet d’une nouvelle polémique. Sauf que cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un harcèlement concernant son genre, mais d’une éventuelle fin de carrière.

La déclaration controversée de l’ex-conseiller

C’est son conseiller Nasser Yefsah qui l’a confié, dans une déclaration accordée au média français Nice-Matin. « Imane a quitté le monde de la boxe« , dira-t-il, ajoutant qu’elle a « tout arrêté. Elle n’a même pas repris, elle ne boxe plus. Après ce qu’il s’est passé aux JO… De toute façon, elle sera soumise au même type de test si elle devient professionnelle ».

Des révélations qui ont enflammé la toile, de quoi susciter la réaction de la championne olympique. Cette dernière dément formellement son désir de mettre fin à sa carrière.

La réponse ferme d’Imane Khelif

« Je tiens à clarifier auprès de l’opinion publique que les informations concernant mon retrait de la boxe sont fausses », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Elle a également précisé que Nasser Yefsah ne la représente plus, tout en l’accusant de trahison. « Ces rumeurs sont uniquement basées sur des déclarations d’une personne qui ne me représente plus d’aucune manière, et que je considère comme ayant trahi la confiance et le pays par ses déclarations mensongères et malveillantes », a-t-elle ajouté.

C’est une Imane Khelif déterminée et ambitieuse qui s’est adressée à son public. Elle se focalise sur les prochaines compétitions qui l’attendent.

« Au contraire, je reste pleinement engagée dans ma carrière sportive. Je m’entraîne régulièrement et maintiens ma condition physique entre l’Algérie et le Qatar, en préparation des prochaines échéances. Les rumeurs visent uniquement à perturber mon parcours sportif et professionnel et porter atteinte à ma réputation », a-t-elle indiqué.

L’avenir sportif de la championne

« Je resterai toujours fidèle à la boxe et à mon pays, l’Algérie. Ces fausses informations ne m’empêcheront pas de continuer à défendre les couleurs de mon pays et à l’honorer dans les compétitions internationales. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue et continuent de me soutenir. Je confirme que ma carrière se poursuit, si Dieu le veut », a-t-elle conclu.

L’avenir sportif d’Imane Khelif semble donc assuré malgré cette polémique. La championne reste concentrée sur ses objectifs et déterminée à représenter l’Algérie sur la scène internationale.

