Non convoqué, un international algérien supprime ses photos et se désabonne du compte de la FAF

Visiblement, Rayan Kolli est très en colère de ne pas avoir été convoqué en sélection nationale A’. Il a supprimé toutes ses photos avec l’équipe d’Algérie sur son compte Instagram et ne suit plus le compte de la Fédération algérienne de football.

C’est samedi dernier que le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de novembre. Un stage qui sera ponctué par la double confrontation amicale face à l’Égypte.

L’une des surprises de cette liste, c’est la mise à l’écart de l’attaquant des Queens Park Rangers Rayan Kolli. Et pourtant, il avait laissé de bonnes impressions lors du mois d’octobre face à la Palestine en amical. Un choix qui n’a pas été du goût du joueur, qui n’a pas caché son expression de colère.

Un geste énigmatique

En effet, il a supprimé toutes ses publications en lien avec l’Algérie sur son compte Instagram. Aussi, il s’est désabonné de la page officielle de la FAF. Un geste qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters.

Cette attitude intrigue, surtout de la part d’un joueur qui, il y a encore quelques mois, affichait ouvertement son attachement à l’Algérie. En juin dernier, alors qu’une polémique avait éclaté à la suite de déclarations ambiguës de son père, Lakhdar Kolli, le jeune attaquant avait pris la parole pour clarifier sa position. « Je suis algérien, j’ai grandi dans une maison algérienne. Si l’équipe nationale m’appelle, je répondrai toujours, c’est mon choix numéro un », avait-il déclaré avec assurance. Des mots forts, empreints de sincérité, qui avaient alors rassuré les fans quant à son engagement envers les Verts.

Quel avenir pour Kolli en EN ?

Plus récemment encore, Kolli avait réaffirmé son attachement au maillot national en confiant : « Je ne sais pas encore si QPR me laissera partir, mais je ferai tout pour être là. Tout le monde au club connaît mon amour pour l’Algérie. Je suis prêt à me sacrifier pour mon pays. » Des propos qui laissaient peu de doute sur sa motivation à représenter l’Algérie.

Dès lors, la suppression de tout contenu lié à l’équipe nationale a de quoi surprendre. Faut-il y voir un simple malentendu, une réaction de frustration après sa mise à l’écart, ou un changement plus profond dans ses intentions ? Pour le moment, le mystère reste entier.

Des éclaircissements devraient survenir dans les prochains jours, notamment de la part du joueur ou de son entourage. Mais une chose est sûre : ce geste n’est pas passé inaperçu. Les supporters algériens, particulièrement attachés à la fidélité de leurs jeunes binationaux, suivront de près l’évolution de cette affaire, espérant que Rayan Kolli dissipera rapidement les doutes autour de son avenir sous le maillot vert.

