Non convocation de Mahrez au stage de l’EN: Belmadi évoque les raisons

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé une conférence de presse ce matin au CTN de Sidi Moussa. Il a répondu aux différentes questions des médias présents. Il a eu l’occasion d’éclaircir et mettre les points sur les i concernant plusieurs sujets.

La première question posée au sélectionneur national, c’est bien évidemment ses choix concernant la liste des joueurs retenus pour le prochain stage qui débutera aujourd’hui. Un stage qui rentre dans le cadre de la préparation en prévision des deux premières journées de la qualification pour la CAN-2023, respectivement face à l’Ouganda et à la Tanzanie. «Tous les joueurs sélectionnés je les suivais depuis longtemps, notamment les nouveaux. S’ils sont là, c’est tout simplement parce qu’ils sont les meilleurs actuellement. Concernant les nouveaux, je pense que c’est le moment idéal pour injecter du sang neuf au sein de la sélection », dira-t-il d’emblée.

Il évoque les joueurs écartés, en indiquant : «Les portes de la sélection nationale ne sont pas fermées aux joueurs écartés. Leur mise à l’écart n’est pas définitive dans la mesure où aucun d’entre eux n’a annoncé sa retraite internationale. Ils resteront toujours sélectionnables ».

Il défend Mahrez

La question tant attendue est celle relative à l’absence de Riyad Mahrez. Ce dernier fait l’objet de plusieurs critiques après avoir demandé la dispense du prochain stage. Il s’est prétexté de la blessure dont il souffre. Mais le sélectionneur national a défendu son joueur.

En effet, le sélectionneur national dira: «Concernant l’absence de Mahrez, on a reçu un rapport médical détaillé de Manchester City qui atteste que le joueur est blessé. Ce n’est pas de mon ressort de donner plus de détails. Je vous affirme que je ne peux convoquer un joueur pour passer des examens médicaux. Je ne l’ai jamais fait depuis que je suis sélectionneur de l’Algérie et je ne le ferai jamais. Pour moi, c’est une non-affaire».

«Pour vous faire une confidence, Riyad a joué la demi-finale de la champions ligue européenne face au Real Madrid en étant blessé. Et si vous vous souvenez, il a fait l’impasse sur les deux matchs qui l’ont suivi en championnat Anglais. Maintenant qu’il est parti en vacances ou non, ce n’est pas de notre ressort », a défendu le capitaine des Verts.

Il faut dire que la demande de Mahrez d’être dispensé du stage de la sélection nationale sous le prétexte de la blessure a provoqué le grand désarroi des supporters algériens. Ses photos de vacances à Marrakech avec sa petite famille ont également allumé la toile.