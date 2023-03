Nommé sélectionneur de la Tanzanie, Amrouche affrontera de nouveau l’Algérie

Après un passage au Kenya, au Burundi, en Libye et en Botswana, l’entraineur algérien Adel Amrouche va vivre une nouvelle aventure en Afrique. En effet, il a été nommé sélectionneur de la Tanzanie. Il va affronter une nouvelle fois les Verts, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023.

La fédération tanzanienne de football n’a pas tardé à nommer un nouveau sélectionneur. C’est à l’Algérien Adel Amrouche qu’elle a jeté son dévolu. La TFF a annoncé hier la nouvelle sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

« Il a suffisamment d’expérience dans le domaine du football pour avoir travaillé avec des équipes nationales en Guinée équatoriale, au Botswana, en Libye et au Yémen ». Dira le responsable de la communication de la fédération tanzanienne de football, Clifford Mario Ndimbo.

Ainsi, le technicien algérien de 54 ans va une nouvelle fois affronter la sélection nationale algérienne avec la Tanzanie, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Il a déjà affronté les Verts avec le Botswana lors des éliminatoires pour la CAN-2021 qui s’est déroulée au Cameroun.

Qui est Adel Amrouche, l’entraineur Belgo-algérien ?

Né le 7 mars 1968 à Alger, Adel Amrouche est un ancien footballeur algérien. Il passé l’essentiel de sa carrière footballistique en Belgique, où il a évolué dans de modestes équipes. Il dispose également la nationalité belge.

Après la fin de sa carrière de footballeur, il s’est reconverti pour entraineur et dispose du diplôme UEFA Pro. Il a occupé plusieurs postes administratives dans certains clubs européens. On cite entre autres directeur technique à FCA Brussels (1995-1996) et au FC Volyn Loutsk (Ukraine) en 2005.

Il a commencé sa carrière d’entraineur en 2007 lorsqu’il avait été nommé sélectionneur du Burundi. Une aventure qui avait duré cinq ans, avec 13 victoires, 9 nuls et 21 défaites. Le technicien belgo-algérien a dirigé la sélection kenyane entre 2013 et 2014 (8 victoires, 6 nuls, 3 défaites). Il a également connu de brefs passages à l’USMA en 2016 et au MCA en 2019.

Après avoir dirigé également la Libye en 2018 et le Botswana (1 victoire, 3 nuls, 6 défaites) entre 2019 et 2022, il va vivre une nouvelle aventure en Afrique avec la Tanzanie à partir de cette année.