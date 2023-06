Nommé parrain des enfants cancéreux, Zidane en larmes dans un discours émouvant

Zinedine Zidane vient en aide aux familles des enfants atteints de cancer. Nommé parrain de l’association « Le point rose », la légende du football français n’a pu retenir ses larmes dans un discours émouvant.

Dans une louable initiative, l’association « Le Point Rose » a élaboré un nouveau projet. Ce dernier a pour but de créer une maison médicalisée pouvant accueillir les enfants atteints d’un cancer et leur famille, leur permettre de passer des derniers jours « heureux ».

L’association en question a choisi Zinedine Zidane pour être le parrain de son projet. Présent à Istres (Roches-de-Rhône), la légende du football français n’a pu contenir ses larmes. L’émotion était trop forte, faut-il le dire.

« Vous avez choisi la bonne personne, vous ne serez pas déçu », s’exprimer Zizou en larmes

En lui donnant la parole, l’ex-entraineur du Real Madrid a, d’abord, salué le projet de l’association « Le point rose ». Il a versé des larmes en s’adressant aux malheureux enfants cancéreux.

« Pour moi, c’est un peu dur parce que j’ai des enfants bien portants, vos histoires me touchent. On ne s’imagine même pas… c’est compliqué pour moi, mais ça va passer ». Dira-t-il d’emblée.

Il se dit fier d’accompagner du projet parrain. « Je peux vous dire simplement une chose, je suis fier de pouvoir justement être le parrain de votre projet. Monsieur le maire, vous pouvez être fier de pouvoir mettre quelque chose d’exceptionnel en place pour toutes ces familles. Sincèrement… vous n’avez pas idée. Je suis fier d’être parrain et je vais tout faire, tout ce qui est dans ma possession pour accompagner ce projet et ces familles (…) Vous avez choisi la bonne personne, vous ne serez pas déçu, je vais vous soutenir à fond ». Les travaux doivent commencer en fin d’année et la livraison est prévue pour 2025.