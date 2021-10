Nominé au Ballon d’Or 2021, Mahrez livre son pronostic

Cette année, le Ballon d’Or 2021 est sur sa 65ᵉ édition. Ce dernier récompense le meilleur footballeur de l’année 2021 pour le magazine France Football.

À cet effet, l’international algérien Riyad Mahrez, qui figure parmi les 30 nominés du Ballon d’Or, pense que le footballeur français Karim Benzema, mérite le trophée de cette année 2021, dont l’annonce officielle du vainqueur est prévue pour le 29 novembre prochain.

L’avant-centre des Bleus fait partie des noms les plus évoqués pour décrocher cette récompense de l’année. « Pas besoin de mots. Une carrière incroyable, 10 ou 11 ans en tant que numéro 9 du Real Madrid n’est pas facile. Il le mérite et je suis heureux pour lui, et qu’il marque encore plus de buts et reste au sommet encore plus longtemps, » a déclaré Riyad Mahrez via TikTok.

Zinedine Zidane apporte son soutien à Benzema

Outre de Riyad Mahrez, de nombreuses stars de football, dont des joueurs et des entraineurs, expriment leur soutien à l’international français et l’avant-centre du Real Madrid, Karim Benzema.

Parmi ces stars, y en a l’ex-international français Zinedine Zidane. L’ancien entraineur du Real Madrid défend la candidature de son ancien joueur Benzema. « J’ai eu le grand honneur de pouvoir l’entraîner. Il s’associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain « , détaille Zidane, en ajoutant : » on a un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d’Or. Un joueur qui est incroyable « .

Pour rappel, Karim Benzema a des racines algériennes, tout comme Mahrez. Les deux joueurs jouaient en France dans les années 2000.