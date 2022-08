Approbation de la nomination du nouvel ambassadeur d’Algérie aux USA

Selon un communiqué rendu public, ce dimanche 21 août 2022, le gouvernement Américain a approuvé l’accréditation de Mohamed Haneche comme nouvel Ambassadeur d’Algérie aux États-Unis.

Selon un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères : « Le gouvernement des États-Unis a approuvé la nomination de Mohamed Haneche en tant qu’Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire aux États-Unis, d’après une déclaration du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger ».

Approbation de la nomination du nouvel ambassadeur d’Algérie, Saïd Moussi en France

Le mercredi 10 août 2022, le gouvernement français a approuvé la nomination de Saïd Moussi, au poste d’ambassadeur d’Algérie auprès de la République française. En effet, cela a été confirmé et rendu public par le ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l’étranger, que le gouvernement français a donné son agrément, pour la nomination de Saïd Moussi, en « qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française ».