Nombre touristes algériens en Tunisie : un record au 1er trimestre 2023

Le secteur du tourisme en Tunisie connaît une croissance sans précédent au cours de cette année 2023, avec un nombre record de touristes algériens visitant la Tunisie depuis le début de l’année.

Les médias tunisiens ont récemment révélé que 563 053 Algériens sont entrés en Tunisie entre le 1er janvier et la fin du mois de mars, un chiffre impressionnant par rapport aux années précédentes. Les sources officielles citées par la radio tunisienne « Mosaïque » ont indiqué que ce nombre est en hausse de 13,6 % par rapport à la même période en 2019, année considérée comme une référence en matière de tourisme entre les deux pays.

Ce boom touristique est principalement dû à l’amélioration des relations entre les deux pays voisins et à l’ouverture des frontières terrestres et aériennes après la crise du Covid, permettant ainsi une circulation plus fluide des voyageurs. Les efforts déployés par les gouvernements tunisien et algérien pour promouvoir le tourisme et renforcer leurs liens économiques ont également contribué à cette augmentation du nombre de touristes algériens en Tunisie.

Qu’est-ce qui attire les Algériens vers la destination Tunisie ?

Les Algériens sont de plus en plus attirés par la Tunisie en raison de sa proximité géographique, de ses plages ensoleillées, de son riche patrimoine culturel et historique, ainsi que de ses infrastructures touristiques modernes et de qualité. En effet, les attractions populaires incluent les sites archéologiques, tels que les ruines de Carthage et le site de Dougga, les stations balnéaires de Hammamet, Sousse et Monastir, ainsi que la médina de Tunis et ses souks traditionnels.

Au-delà des sites touristiques, la Tunisie est également réputée pour ses événements culturels et artistiques, tels que le Festival international de Carthage, qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

En outre, d’après la même source, les touristes algériens apprécient également la cuisine tunisienne, connue pour ses saveurs épicées et ses plats traditionnels, comme le couscous, le brik et la harissa.

Le tourisme un secteur qui soutient l’économie tunisienne

L’industrie du tourisme en Tunisie a bénéficié de cette augmentation du nombre de visiteurs, ayant comme conséquences une hausse des revenus et une amélioration de l’emploi dans le secteur. Les hôtels, les restaurants et les agences de voyages ont enregistré une augmentation significative de leur activité, permettant ainsi de soutenir l’économie tunisienne, fortement tributaire du tourisme. Cette croissance a également un impact positif sur les autres secteurs de l’économie, tels que le transport, l’artisanat et les services.

Face à cette affluence record de touristes algériens, les autorités tunisiennes ont pris des mesures pour garantir la qualité des services offerts et assurer la sécurité des visiteurs. Ainsi, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour encourager les professionnels du tourisme à adopter de meilleures pratiques et à améliorer l’accueil des touristes.

Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour renforcer la coopération entre les services de sécurité des deux pays afin de lutter contre les menaces